Stadt Leinefelde-Worbis ist seit diesem Jahr Straßenverkehrsbehörde

Im Rathaus Wasserturm in Leinefelde arbeiten ein Teil der Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis.

Leinefelde-Worbis. Die Stadt Leinefelde-Worbis übernimmt Aufgaben von der Unteren Straßenverkehrsbehörde. Für diese Aufgaben ist die Behörde zuständig:

Die Stadt Leinefelde-Worbis ist seit Januar Jahr Straßenverkehrsbehörde. Das heißt: Die Aufgaben der Unteren Straßenverkehrsbehörde wurden an die Stadt übertragen. Damit ist sie zuständig für die Beschilderung und Markierungen an Straßen, Genehmigung von Arbeitsstellen an Straßen, von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, von Schwer- und Gefahrguttransporten. Auch die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot/Feiertagsfahrverbot, von Parkerlaubnis für Behinderte, Gurt- und Helmpflicht sowie bei Sondernutzungen gehören dazu.