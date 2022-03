Stadt Leinefelde-Worbis richtet Spendenkonto für Ukraine-Hilfe ein

Am Dienstagvormittag stapelten sich die Spenden vor der Firma Eichsfelder Bürotechnik. Die Eichsfelder stellten diese vor der Eingangstür in der Nacht von Montag zu Dienstag ab. Am Freitag werden sie nach Nowe gebracht.

Leinefelde-Worbis. Hilfskonvoi in Birkungens Partnergemeinde Nowe startet am Freitag.

Die für die Ukraine-Hilfe gegründete Arbeitsgruppe der Stadt Leinefelde-Worbis hat erste Koordinierungen vorgenommen. „Aktuell bitten wir von Sachspenden an die Stadt abzusehen“, sagt René Weißbach, Pressesprecher der Stadt. Geldspenden würden momentan am besten helfen. Aus diesem Grund habe man ein extra Spendenkonto bei der VR Bank Mitte eingerichtet. Über die Kämmerei können Spendenquittungen ausgestellt werden, auch für Sachspenden, so Weißbach.

Der Hilfstransport in Birkungens Partnergemeinde Nowe (Polen) mit den Hilfsgütern wie Hygieneartikel, Kleidung, medizinische Produkte und vielem mehr startet am Freitag im Ortsteil Leinefelde. Transportiert werden die Spenden, die unter anderem das Worbiser Unternehmen Eichsfelder Bürotechnik eingesammelt hat. „Die Fahrer und Fahrzeuge sind auch von Kathrin Schmidt von der Firma organisiert worden“, sagt Weißbach. Die Stadt kümmere sich um Unterkunft und Verpflegung in Nowe. Auch die Spende der Leinefelder Löwen-Apotheke, die medizinische Produkte im Wert von 1600 Euro zur Verfügung gestellt hat, wird mit auf die Reise ins Krisengebiet gehen.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spendenkonto: VR Bank Mitte, IBAN: DE81 5226 0385 0407 1929 75, Verwendungszweck „Spende Ukraine“