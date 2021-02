Stadt Leinefelde-Worbis sucht ehrenamtliche Wegewarte

Leinefelde-Worbis. Eine ehrenamtlichen Aufgabe in der Natur bietet die Stadt Leinefelde Worbis. Dort werden Wegewarte gesucht.

Ehrenamtliche, die as Wegewarte in unterschiedlichen Gemarkungen der Stadt Leinefelde-Worbis für die Erhaltung eines festgelegten Abschnittes eines Wanderweges zuständig sein möchten, würden derzeit von der Kommune gesucht, wie René Weißbach für die Stadtverwaltung mitteilte.

In die interessanten Aufgabenbereiche eines Wegewartes würden beispielsweise die Kontrolle des Zustandes der Wander- und Informationstafeln, die korrekte Markierung von Wanderwegen mit Wegemarken und entsprechenden Beschilderungen zählen. Zudem fiele Wegewarten auch das eventuelle Freischneiden von zugewachsenen Wegen im zugeteilten Bereich fallen. Würden größere Mängel festgestellt, würden diese an die für die Wegerhaltung zuständige Stelle gemeldet und müssten nicht durch den Wegewart selbst beseitigt werden, so Weißbach weiter.

Interessierte, die diese Aufgaben gern übernehmen möchten, werden gebeten, sich im Fachamt Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus/Kultur (ÖTK) der Stadt Leinefelde-Worbis unter zu melden.

Kontakt unter Telefon: 03605/20 04 77 oder 03605/20 04 71 oder per E-Mail an g.kruegel@ leinefelde-worbis.de oder r.weissbach@leinefelde-worbis.de