Stadt Leinefelde-Worbis sucht Weihnachtsbäume für alle elf Ortsteile

Leinefelde-Worbis. Welcher Eichsfelder hat eine zu groß geratene Tanne oder Fichte im Garten? Bauhof und Stadt helfen gern, die Gewächse loszuwerden.

Damit in jedem der elf Ortsteile der Einheitsstadt Leinefelde-Worbis in diesem Jahr wieder ein prächtiger Weihnachtsbaum steht und auf die besinnliche Adventszeit einstimmt, benötigt die Stadt auch wieder Unterstützung aus der Bevölkerung, heißt es in einem Aufruf aus der Stadtverwaltung.

Sie ruft die Stadtbewohner und der umliegenden Orte im Landkreis Eichsfeld auf: Wer hat eine zu groß gewordene Tanne im Vorgarten, die er gerne als Weihnachtsbaum stiften möchte?

Bauhofleiter Stefan Lauterbach und seine Mitarbeiter seien gern bereit, das Fällen zu übernehmen und die Tanne abzutransportieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Wer der Stadt Leinefelde-Worbis also einen Weihnachtsbaum spenden möchte, der meldet sich möglichst bald beim Bauhof unter den Telefonnummern 03605 / 200 562 und 03605 / 200 564 oder per E-Mail unter der Adresse: bauhof@leinefelde-worbis.de.

„Um den Transport besser vorbereiten zu können, wäre es von großem Vorteil für die Bauhofmitarbeiter, wenn potenzielle Baumspender vorab ein Foto ihres Gewächses per E-Mail an die oben genannte Adresse schicken könnten“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Stadt.