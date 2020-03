Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt wünscht sich für Gartenschau mehr Rückhalt vom Landkreis

Zum Thema Finanzierung der Landesgartenschau 2024 meldet sich Bürgermeister Marko Grosa (CDU) nochmals zu Wort, da der Landkreis Eichsfeld der Stadt Leinefelde-Worbis für die Gartenschau offenbar nicht die notwendige Kreditaufnahme genehmige.

Aufgrund der nicht ganz exakten Darstellung der Kreisverwaltung, die nach Meinung von Bürgermeister Grosa „Äpfel mit Birnen vergleicht“, sei einmal mehr klar geworden, welche Nachteile der doppische Haushalt für Leinefelde-Worbis hat, den die Einheitsstadt vor Jahren als erste Kommune in Thüringen einführte, so der Bürgermeister. Anders als die kameralistisch geführten Gemeinden in Thüringen müsse Leinefelde-Worbis mit seiner doppischen Haushaltsführung jährlich Rückstellungen bilden, weil auch ein Sanierungsrückstau buchungstechnisch eine Rolle spielt. Bei kameralistischer Haushaltsführung bräuchte man das nicht zu tun und hätte jährlich rund vier Millionen Euro mehr im Haushalt. Dabei werde nichts bewertet, was etwa einem Sanierungsbedarf unterliegt. Deshalb seien weder Pro-Kopf-Verschuldungen noch Haushalte miteinander vergleichbar, die verschiedenartigen Buchungssystemen unterliegen. „Selbst eine kleine Gemeinde, die vermeintlich keine Kredite mehr bedienen muss, würde nach Bewertung aller Straßen, Leitungssysteme, Kanäle, Gehwege, Lampen und gemeindeeigener Gebäude bis hin zum Gullydeckel über Nacht mehrere Millionen Euro Schulden haben, wenn man auf die Doppik umstellt. Und dann erst darf man sich miteinander vergleichen“, sagt der Bürgermeister.

Im Gegensatz zu einer „kleinen Gemeinde im Gebirge“ sei die Stadt Leinefelde-Worbis als Mittelzentrum mit ganz anderen Aufgaben konfrontiert. „Dem Bedarf entsprechend entwickeln wir 48 Baugebiete, sieben Gewerbegebiete und halten Einrichtungen vor, die andere Kommunen nicht haben, sich aber gern darüber aufregen, wenn in einem Bad beispielsweise das Wasser zu kalt ist“, ereifert sich der Stadtchef. Eine ehrliche Aussage seitens des Landkreises wäre nach seiner Meinung gewesen: „Wir haben Angst, dass die beste Kuh im Stall des Landkreises Eichsfeld nicht mehr genug Milch gibt.“

„Denn mit acht Millionen Euro Kreisumlage müssen wir in jedem Quartal von unseren – in unserer Stadt – verdienten Steuern zwei Millionen Euro zum Kreis buchen. Von dort ruft man bereits nach einem Tag Verzögerung dieser Buchung an, wo denn das Geld bleibt“, so Grosa.

Es entspreche auch nicht der Wahrheit, dass mit den Investitionen und Darlehen der Landesgartenschau die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt ansteige, denn die Gesellschaft, die die Stadt laut Vorgaben des Freistaates Thüringen und der Fördergesellschaft der Landesgartenschau Hessen/Thüringen zu gründen habe, sei ein Tochterunternehmen der Kommune. Darlehen in solchen GmbHs wirkten sich in keiner Weise auf die Pro-Kopf-Verschuldung der Bevölkerung aus.

„Dass wir in den zurückliegenden Monaten zu dem derzeitigen günstigen Zins Darlehen aufgenommen haben, um alte Kredite mit viel höheren Prozentsätzen zu tilgen, wird da auch mal schnell verschwiegen. Bedauerlich ist eigentlich nicht mal, wenn eine andere Behörde dafür sorgt, dass wir die gewonnene Landesgartenschau zurückgeben müssen, sondern schade ist eigentlich nur, dass man uns vier Jahre hart daran hat arbeiten lassen, dass wir bereits mehrere Millionen Euro investiert haben, und man jetzt so tut, als wäre es eine Besonderheit von Leinefelde-Worbis, dass eine Landesgartenschau auch finanziert werden muss“, ärgert sich der Bürgermeister. „Wenn es keine Genehmigung für die Kredite gibt, werden wir die meisten Projekte trotzdem vorantreiben, aber eben nicht mehr unter dem zeitlichen Druck der Landesgartenschau 2024“, betont Grosa.

Dieses Vorhaben habe von Anfang an nicht unter einem guten Stern gestanden. Zunächst habe man ein dreiviertel Jahr damit gewartet, der Stadt den Sieg nach Punkten offiziell mitzuteilen, dann sei ein Entscheidungsvakuum wegen fehlender Landesregierung entstanden und nun fielen viele terminlich wichtige Beratungen wegen Corona aus. „Die Garagen würden wir trotzdem im vorgegeben Umfang neu bauen und den alten Standort zu einem neuen Wohngebiet umgestalten, wofür sich gewiss auch Investoren finden, ohne dass die Stadt das mit Krediten finanzieren muss“, sagt der Bürgermeister. Es bleibe bedauerlich, wenn man sich für das Eichsfeld diese gigantische Chance an Fördermitteln vergebe. „Aber in der Überschrift der etwaigen Rückgabe wird nicht die Stadt Leinefelde-Worbis stehen, denn es sind andere, die uns die gigantische Entwicklung, wie sie Leinefelde-Worbis vorlebt, einfach nicht gönnen und immer wieder Knüppel zwischen die Beine werfen.“