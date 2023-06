Leinefelde-Worbis. Die Stadträte von Leinefelde-Worbis befassen sich in ihrer nächsten Sitzung mit dem geplanten Bildungscampus, dem Stadt L und der Halle 2 der ehemaligen Baumwollspinnerei in Leinefelde. Sitzung ist am Montag, 19. Juni, im Rathaus Wasserturm.