Stadträtin von Leinefelde-Worbis fordert Klärung zum Wohngebiet „Hausener Weg“

Im Rathaus Wasserturm in Leinefelde tagt der Stadtrat von Leinefelde-Worbis.

Zur nächsten öffentlichen Stadtratssitzung von Leinefelde-Worbis wird am Montag, 11. Dezember, um 16 Uhr in das Rathaus Wasserturm Leinefelde eingeladen. Neben der Änderung der Feuerwehrsatzung befassen sich die Räte an diesem Tag auch mit über- und außerplanmäßigen Ausgaben aus dem Jahr 2022. Ebenso steht ein Beschluss zum B-Plan „Hausener Weg“ Worbis auf der Tagesordnung. Zu diesem fordert Stadträtin Susann Mai (ÖDP) eine Klärung der Sachdarstellungen, da die Realitäten falsch dargestellt würden. Zudem gibt es eine Bürgerfragestunde.