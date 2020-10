Stadtratssitzung in Dingelstädt: Auch nächstes Jahr muss gespart werden

Die Straße Am Bahnhof in Dingelstädt soll im kommenden Jahr saniert und das Umfeld neu gestaltet werden.

Kurz und bündig war die Stadtratssitzung am Dienstagabend in Dingelstädt aufgrund der Corona-Bestimmungen. Auch Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) beschränkte sich bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes für das nächste Jahr auf die wesentlichen Fakten. Für die Landgemeinde, zu der neben Dingelstädt, Kefferhausen, Kreuzebra, Helmsdorf und Silberhausen gehören, ist es der dritte gemeinsame Haushalt. Und der wird ein absoluter Sparhaushalt.

Das Gesamtvolumen beläuft sich auf rund 15,27 Millionen Euro. Davon entfallen knapp 11,2 Millionen Euro auf den Verwaltungs- und nicht ganz vier Millionen auf den Vermögenshaushalt. Das sind zehn Prozent weniger als dieses Jahr.

Die Kommune hat die Corona-Pandemie und ihre Folgen auf die städtischen Finanzen in den vergangenen Monaten stets im Blick gehabt, doch das volle Ausmaß ist heute noch nicht abschätzbar. So wird weiter gespart und versucht, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht in eine Schieflage abrutscht.

Wichtigste Einnahmenquellen für die Landgemeinde sind die eigenen Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land. Zu ersteren gehören die Grundsteuern, die laut Bürgermeister im Wesentlichen konstant bleiben. Anders ist das bei den Gewerbesteuern. Sie stellen in der Corona-Krise ein hohes finanzielles Risiko dar, knüpfen sie doch eng an die Gewinne der Unternehmen an und dürften weniger werden. Bereits in diesem Haushaltsjahr belaufen sich die Ausfälle gegenüber dem Vorjahr auf rund 700.000 Euro. „Bei der Haushaltsplanung wurde optimistisch von einer Gewerbesteuer von 2,95 Millionen Euro ausgegangen“, sagt Fernkorn. Und auch bei den eigentlich stabilen Anteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer fürchtet er Rückgänge, da Beschäftigung, Löhne und Konsum sinken würden. Um den Haushalt planen zu können, legte die Verwaltung die Steuerschätzung vom September 2020 sowie das Einnahmenniveau von 2019 zugrunde.

Die zweite wichtige Einnahmequelle sind die Schlüsselzuweisungen. Dieses Jahr gab es vom Land 1,9 Millionen Euro. Doch durch die hohe eigene Steuerkraft von 2017 bis 2019 kommt es nächstes Jahr zu einem Einbruch, meint Fernkorn. Dann wird es wohl nur um die 1,57 Millionen Euro geben, sprich 351.300 Euro weniger.

Bei den Ausgaben sind die Personalausgaben mit 3,8 Millionen Euro der größte Posten. Der Tarifabschluss vom Sonntag sei bereits eingespeist, erklärt der Bürgermeister und nimmt dann die Kreisumlage in den Blick. Und die Nachricht ist nicht gut. Denn hier geht man davon aus, dass 167.200 Euro mehr gezahlt werden müssen als 2020, genauer gesagt 2,5 Millionen Euro. „Ursache ist auch hier die gestiegene eigene Steuerkraft.“ Berücksichtigt wurde schon, dass der Kreisumlagehebesatz voraussichtlich auf etwa 35,7 Prozent sinkt. Keinen Hehl macht Fernkorn zudem daraus, dass mit einer Rückzahlung zur Gewerbesteuer-Stabilisierung in Höhe von 121.000 Euro zu rechnen ist. All das zu kompensieren, wird schwer.

Was den Vermögenshaushalt angeht, so ist der mit 3,84 Millionen Euro angesetzt. Das sind 2,45 Millionen Euro weniger als dieses Jahr. Investiert werden soll trotzdem, und zwar 3,68 Millionen Euro. Bei den geplanten Maßnahmen setzt man auf Förderungen. Aus der allgemeinen Rücklage wird der Eigenanteil für den Kunstrasenplatz von 220.000 Euro entnommen. Dieser wurde über Haushaltsreste über mehrere Jahre angespart. Aber auch eine Kreditaufnahme von rund 1,19 Millionen Euro ist diesmal unumgänglich, um den kommunalen Anteil zu sichern. Während zum Ende dieses Jahres der Schuldenstand der Stadt Dingelstädt bei etwa 1,7 Millionen Euro liegt und umgerechnet auf die 6893 Einwohner eine Pro-Kopf-Verschuldung von 248 Euro ausmacht, sind es nächstes Jahr 390 Euro pro Einwohner.