Stallpflicht für Geflügel im gesamten Landkreis Eichsfeld

Per Allgemeinverfügung hat der Landkreis Eichsfeld eine Stallpflicht ab Samstag, 9. Januar, 0 Uhr, für Geflügel angeordnet. „Seit Ende Oktober grassiert an Deutschlands Küste die Geflügelpest unter Wildvögeln, vor allem Enten und Gänse“, heißt es vom Veterinäramt. Nun wurde die Seuche auch in einem Hausgeflügelbestand im Landkreis Nordhausen festgestellt. Daraus ergebe sich nun die Notwendigkeit einer flächendeckenden Aufstallung von Geflügel aller Art für den Landkreis Eichsfeld zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung.

Die entsprechende Allgemeinverfügung ist bereits am Freitagmittag per Amtsblatt veröffentlicht und gilt ab dem Tag nach der Veröffentlichung bis auf Widerruf. Das Veterinäramt weist darauf hin, dass sämtliches Geflügel grundsätzlich in geschlossenen Ställen zu halten ist. „Sollte dies nicht möglich sein, kann der Schutz auch unter einer Vorrichtung geschehen, die oben aus einer überstehenden, flüssigkeitsdichten Abdeckung und an den Seiten aus einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Begrenzung besteht.“

Eine obere Abdeckung aus durchlässigem Netz sei nicht zulässig, da der Kontakt mit Ausscheidungen von Wildvögeln damit nicht verhindert werde. „Es ist zwingend eine flüssigkeitsdichte Folie oder ähnliches zu verwenden. Futter und Wasser ist in geschlossenen Ställen aufzustellen. Das Veterinäramt kündigt im gleichen Atemzug entsprechende Kontrollen an. Alle Geflügelhalter im Landkreis Eichsfeld, die ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen Geflügels bisher noch nicht nachgekommen seien, sind angehalten, die Haltung unverzüglich beim Veterinäramt unter der Telefonnummer: 03606/650 3901 oder per E-Mail an: veterinaeramt@kreis-eic.de anzuzeigen.