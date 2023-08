Starkregenereignis im Eichsfeld sorgt für Schlammlawine vom Sonnenstein

Massen an. Schlamm mussten vom Grundstück der sogenannten Buttermühle entfernt werden.

Brehme. Über ein Grundstück in Brehme sucht sich der Schlamm den Weg auf die Straße. Der Einsatz für Feuerwehren und Helfer dauerte über acht Stunden.

Wieder einmal hat es eine Ortschaft am Sonnenstein bei einem Starkregenereignis erwischt. Im vergangenen Jahr wurden die Einwohner von Jützenbach von Schlammlawinen überrascht, und am Freitag traf es Brehme. Auch dort kam es nicht zum ersten mal zu einem solchen Ereignis, das Wasser und Schlamm bei großen Niederschlagsmengen für Schaden in der Ortslage sorgten. „Zum Glück sind die Anwohner schon erprobt, wie sie sich schützen können. Die Ortslage war nicht stark betroffen“, sagt Patrick Schotte (Freie Wähler), Bürgermeister von Brehme.

Einheimische Firmen unterstützten beim Einsatz mit Technik und Personal. Foto: David Dransfeld / Feuerwehr Brehme

Jedoch habe es einen Grundstücksbesitzer richtig heftig erwischt. Vom Sonnenstein aus ergossen sich Wasser und Schlamm über das Grundstück bis auf die Straße. „In der sogenannten Buttermühle gibt es einen großen materiellen Schaden“, erklärt Schotte. Nicht nur die Kellerräume des Gebäudes sind mit Schlamm voll gelaufen, auf dem gesamten Grundstück verteilte sich dieser. Auch die öffentliche Straße wurde in dem Bereich in Mitleidenschaft gezogen und stark verschmutzt.

Um 17.11 Uhr wurden am Freitag die Feuerwehren Brehme, Wehnde und Ecklingerode alarmiert. Bis gegen 1.30 Uhr dauerte der Einsatz. „Innerhalb von 20 Minuten sind 32 Liter Niederschlag gefallen“, kann der Bürgermeister berichten, denn ein Anwohner, der auf seinem Grundstück die Niederschlagsmenge misst, übermittelte ihm diese Zahl. Insgesamt waren 35 Feuerwehrleute von den drei alarmierten Feuerwehren mit im Einsatz.

Schlammlawine sorgt für mehrstündigen Einsatz in Brehme Schlammlawine sorgt für mehrstündigen Einsatz in Brehme Nach einem Starkregenereignis wurden am Freitag die Feuerwehren aus Brehme, Wehnde und Ecklingerode alarmiert. Der Einsatz dauerte von 17.11 Uhr bis circa 1.30 Uhr. Auch der Forstbetrieb Mario Nolte, die Firma Vollmer Bau und der Bauhof der Gemeinde waren mit im Einsatz. Die Ortslage blieb weitestgehend verschont. Schlimm erwischt hat es vor allem den Bereich der sogenannten Buttermühle. Foto: David Dransfeld / Feuerwehr Brehme

Patrick Schotte ist aber auch dankbar, dass zwei Firmen beim Einsatz am Freitag und Samstag bei der Säuberung der betroffenen Straße unterstützt haben. So halfen der Forstbetrieb Mario Nolte und die Firma Vollmer Bau mit Personal und Technik. Auch die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde waren mit im Einsatz.

Zentimeter hoch lag der Schlamm auch auf einer öffentlichen Straße. Foto: David Dransfeld / Feuerwehr Brehme

Restliche Arbeiten wurden am Samstag verrichtet. „In dem betroffenen Bereich ist die Straße gepflastert, um die Steine nicht herauszuspülen, wurde die Reinigung durch die Firma Vollmer Bau mit einer Kehrmaschine und durch den Bauhof am Samstag erledigt“, berichtet Schotte, der dem Eigentümer des betroffenen Hauses auch versprach, mit dem zuständigen landwirtschaftlichen Betrieb in Kontakt zu treten.

Das Feld auf dem Sonnenstein, von dem sich der Schlamm in Richtung Buttermühle seinen Weg ins Dorf suchte, war abgeerntet. „Ich werde mit dem Agrarbetrieb einen Termin machen. Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden, damit so ein Ereignis nicht alle paar Jahre passiert“, erklärt Patrick Schotte.