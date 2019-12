Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stars, Sternchen und Stimmung in Heiligenstadt

Stars auf der Bühne, Kultmoderatoren sorgen für Stimmung – rund 1500 Menschen drängten sich Samstagabend auf dem Heiligenstädter Marktplatz. Die MDR-Jump-Weihnachtsmarkttour hat erstmals hier Station gemacht. Die Morning-Show-Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde warfen Nikolausmützen in die Menge und heizten die Stimmung kräftig an. Millé („All good“), Carole Curty (The Voice of Germany) aus der Schweiz und Jessica Wahls von den No Angels sorgten dann mit wunderbaren Weihnachtsliedern auf dem prächtig beleuchteten Weihnachtsmarkt für festliche Gänsehaut. „Ein tolles Ereignis für die Stadt“, meinte Bürgermeister Thomas Spielmann lächelnd, der die Bühne ganz schnell wieder den Akteuren überließ. „Und wir freuen uns, zu den Menschen zu kommen, nicht nur in Dresden oder Leipzig, sondern auch in die kleineren Städte“, sagte Torsten Schütz von der Programmdirektion Halle unserer Zeitung. „Von echten Klassikern bis zu modernen Weihnachtssongs: Es ist herrlich, diese Hits in diesem tollen weihnachtlichen Ambiente zu singen“, hieß es schon im Vorfeld von Jessica Wahls.

Tourismus-Chef Rüdiger Eckart wiederum freute sich, dass sich die Menschen an diesem Samstagabend nicht nur auf dem Marktplatz drängten, sondern er vom Rathaus aus auf eine volle Wilhelmstraße blicken konnte. Auch im Barockgarten herrschte reges Treiben. „So muss es sein, das freut mich richtig“, sagte er mit einem Lächeln. Zahlreiche Menschen zog es auch ab Sonntagnachmittag wieder in die Innenstadt zum großen märchenhaften Weihnachtsmarkt. Die Brüder Grimm (alias Heiko Lendeckel und Volker Lamprecht) mischten sich genauso unter die Gäste wie auch Schneeweißchen und Rosenrot. Im Barockgarten sorgten zwischen den Zierhecken Märchenfiguren wie Hänsel und Gretel oder auch Schneewittchen für Aufmerksamkeit bei den kleinen Gästen. Mit einer Menge Bühnenprogramm ging am Abend das zweite Programmwochenende des Heiligenstädter Weihnachtsmarktes zu Ende.