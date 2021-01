Start für erste Projekte der Landesgartenschau in Leinefelde

Der größte Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis lädt im Jahr 2024 zur Thüringer Landesgartenschau ein. Eine Gartenstadt, ein Garten mit einem sehr wertvollen alten Baumbestand, ein Stausee und ein Auenwald sind nur vier Projekte, die, wenn es nach Marko Grosa (CDU), Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis, geht, die Besucher weit über die Landesgrenze hinaus in die Stadt ziehen sollen. Wir sprachen mit ihm über den derzeitigen Stand der Planungen und Arbeiten.

Wie konkret sind die Planungen für die einzelnen Projekte?

Seit vier Jahren sind wir für alle sieben Projekte im Planungs- und Genehmigungsverfahren. Es gibt noch nicht einen einzigen Standort, wo man zu 100 Prozent sagen kann: Wo ist zukünftig welcher Weg oder Parkplatz? Es wird an allem noch gefeilt. Für die Gartenstadt ist schon ungefähr klar, was dort gebaut werden soll, aber ob die Straße exakt an dieser Stelle liegt oder das Gewässer, was da fließen soll, mehr hier oder mehr da liegt, das ist noch in der Findungsphase. Da gibt es noch Gutachten, die laufen, und Spezialbüros sind eingebunden, gerade was die Wasser-Rahmenstudie angeht, und Fachbüros zur Verbesserung der Wasserqualität. Die Thematik der Retentionsbodenfilter ist riesig, weil sie auch teuer sind. Da suchen wir nach Alternativen.

Aber wo sind jetzt die Planungen schon weiter fortgeschritten?

Am konkretesten ist vielleicht alles am Birkunger Stausee. Da ist von der Zuwegung her, wo der Weg ankommt, bis zu dem Standort - wo soll der Campingplatz hin, wo soll eine Brücke hin, wo soll der Weg laufen,- das meiste Fleisch am Knochen, würde ich sagen.

Wie sieht es mit der Finanzierung aus?

Die Landesgartenschau selbst, das halbe Jahr Partymeile ist durchfinanziert durch Bausparverträge, die wir schon vor Jahren abgeschlossen haben. Da sind mehrere Millionen angespart, sowohl von uns als auch von den Wohnungsunternehmen. Das ist unproblematisch, das steht. Und die Dinge im Vorfeld, die Baumaßnahmen, werden ja über andere Fördertöpfe finanziert beziehungsweise gibt es eine Förderzusage von 5,2 Millionen Euro, die sich aber nur auf Gartenschau-Themen im Kerngelände der Landesgartenschau bezieht. Das betrifft zum Beispiel den Garagenkomplex. Das Geld darf aber weder zum Abriss noch zum Neubau von Garagen verwendet werden, sondern wirklich nur, um ausstellungsbezogene Dinge dort zu tun: Eingangsbereiche, eine Blumenhalle zu bauen, also alles das, was für das Endprodukt Gartenschau da ist. Der Vorteil einer Gartenschau besteht darin, dass man bei allen Fördermitteln, wo wir vielleicht nicht dran wären, immer automatisch auf Platz eins gehoben wird, weil wir die Landesgartenschau haben.

Wie hoch ist die Summe, die wegen der Landesgartenschau investiert wird?

Das Beachtliche ist, dass es uns gelingen wird, mit der Landesgartenschau, so wie es die Planung vorsieht, in drei Jahren 45 Millionen Euro zu verbauen. Natürlich muss jede Stadt, die die Landesgartenschau gewinnt, die Eigenmittel finanzieren. Was nicht so anstrengend ist, wie die Vorfinanzierung der Mittel, die gefördert werden. Wenn ich 45 Millionen Euro in drei Jahren verbaue, heißt das, durchschnittlich 15 Millionen Euro pro Jahr. Die muss ich erst einmal ein Jahr lang vorfinanzieren, bis das Band durchgeschnitten wird und das Geld über die Fördermittelstellen zurückkommt. Und erst dann kann ich in das zweite Jahr gehen.

Wie soll das aussehen?

Man muss erst einmal ein Starterkit haben, mit dem man anfängt. Man kann nicht ohne Finanzierung in drei Jahren 45 Millionen Euro ausgeben. Das geht nicht. Also finanzieren wir nicht über die Stadt, sondern über einen gegründeten Eigenbetrieb, die Entwicklungsgesellschaft Landesgartenschau. Die Finanzierung ist so gebaut, dass wir ein Jahr nach der Landesgartenschau uns abschließend vertraglich binden, in welchem Zeitraum die Rückzahlung erfolgt oder wie lange die in dieser Entwicklungsgesellschaft verbleiben. Es gibt viele Städte, die haben ihre gegründeten Landesgartenschau-Firmen bis heute, weil immer noch irgendetwas läuft oder abgewickelt wird, auch Darlehen noch darin verbleiben. Das kann heute noch keiner sagen, wie es genau läuft.

Wann steht fest was die Landesgartenschau unter dem Strich gekostet hat? Haben Sie schon einen Plan, wie die Kredite zurückgezahlt werden sollen?

Fakt ist eins: Wir müssen mindestens in das Jahr 2025 kommen, um überhaupt erst einmal klar zu haben, welche Fördermittel geflossen sind, welche nicht. Was hat die Landesgartenschau tatsächlich gekostet und wieviel ist noch übrig. Erst dann kann man klar sehen, was wir ab 2026 in welcher Geschwindigkeit zurückzahlen wollen. Da die Stadt Leinefelde-Worbis regelmäßig die Kraft hatte, 15 bis 19 Millionen Euro in der Stadt zu verbauen, ist schon denkbar, dass wir alles in einem Jahr zurückzahlen können, wenn man auf alle anderen Maßnahmen verzichtet.

Ein Szenario ist, dass man sagt: Los wir beißen alle die Zähne zusammen, machen nichts weiter außer der Rückzahlung der Landesgartenschau. Aber ob das vernünftig ist, weiß ich nicht. Genauso denkbar ist, sich fünf Jahre dafür aufzugeben oder auch zwanzig Jahre. Denn das, was da geschaffen wird in diesen drei Jahren, ist ja etwas, was wir sonst erst in den nächsten 25 Jahren geschaffen hätten. Deshalb sehe ich keine Schwierigkeiten der Finanzierung.

Wann ist Baustart?

Im ersten Quartal werden viele Planungen abgeschlossen sein. Aber wie lange es jetzt dauert, bis wir für alles, wie die Flussumverlegung oder Umnutzung von Flächen eine Genehmigung haben, ist schwer zu sagen, weil wir da zu einhundert Prozent fremdgesteuert sind. Da, wo wir anfangen können, weil das Genehmigungsrecht nicht dagegen spricht, fangen wir einfach in 2021 an.