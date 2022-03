Steimle-Auftritt in Heiligenstadt wird zum vierten Mal verlegt

Kabarettist Uwe Steimle soll nun am 5. Juni in Heiligenstadt gastieren.

Heiligenstadt. Neuer Termin ist der 5. Juni im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt.

Nachdem das Programm „Flutschen muss es“ mit dem Kabarettisten Uwe Steimle bereits drei Mal verlegt werden musste, sollte es eigentlich am 18. März im Eichsfelder Kulturhaus stattfinden. Doch wegen der an diesem Tag immer noch bestehenden Einschränkungen muss die Veranstaltung noch einmal verlegt werden, teilt die Agentur mit. Sie sei bis auf einige Restkarten ausverkauft und könne deshalb wegen der Beschränkung auf 60 Prozent der Hauskapazität am 18. März nicht gespielt werden. Nun soll sie am Sonntag, 5. Juni, 19.30 Uhr, stattfinden.

„Alle bereits gekauften Karten behalten ihre vollumfängliche Gültigkeit“, teilt die Agentur mit. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, habe natürlich das Recht auf Rückgabe der Tickets. Allerdings sei es wichtig, dies bis zum Ersatztermin zu tun.