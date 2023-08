Stellenweise nur 60 km/h: Behinderungen auf A7 ab Dreieck Drammetal

Eichsfeld/Göttingen. Autobahn GmbH saniert in Fahrtrichtung Hannover ab dem Dreieck Drammetal die Fahrbahn. Auch Sensoren der Geschwindigkeitsmessanlage werden ausgetauscht.

Die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn der A 7 gehen weiter. In Fahrtrichtung Hannover ist zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle Göttingen aufgrund der Instandsetzung der Fahrbahn mit Einschränkungen zu rechnen, teilt die Autobahn GmbH am Montag mit. In den zwei Nächten von Donnerstag, 24. August, bis Samstag, 26. August, steht jeweils in der Zeit von 19 bis 6 Uhr nur der linke Fahrstreifen zum Befahren zur Verfügung. Die Hauptfahrspur und die erste Überholspur sind für die Arbeiten gesperrt.

Einschränkungen auch aufgrund von Tagesbaustellen

Zudem gibt es aufgrund der Maßnahmen auch zwei Tagesbaustellen. Am Freitag, 25. August, und Samstag, 26. August, ist die Hauptfahrspur tagsüber zwischen 6 Uhr und 19 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird dann zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Bereits ab Mittwoch, 23. August, bis Freitag, 25. August, werden jeweils von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens Bauarbeiten zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover durchgeführt. Die Bauarbeiten dienen der Reparatur der Geschwindigkeitsmessanlage durch den Einbau von Sensoren in der linken und der mittleren Fahrspur.

Zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 Stundenkilometer

Die Maßnahme ist witterungsabhängig und kann sich auf den Ausweichtermin 7. bis 9. September verschieben, heißt es in der Mitteilung der Autobahn GmbH. Während der gesamten Baumaßnahmen sind der linke und mittlere Fahrstreifen in Richtung Hannover vorübergehend gesperrt. Für den Verkehr steht demnach zur Zeit der Maßnahme nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zudem soll die zulässige Höchstgeschwindigkeit in dem Bereich auf bis zu 60 Stundenkilometer reduziert werden.

Die Autobahn GmbH des Bundes bittet die Betroffenen um Verständnis für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen und um erhöhte Aufmerksamkeit in den Baustellenbereichen.