Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le bietet einen adventlichen Bastelabend an.

Sterne aus Papier basteln in Heiligenstädter Begegnungsstätte

Heiligenstadt. Ko-ra-le in Heiligenstadt lädt zu gemütlichem Kreativworkshop ein

Unter dem Titel „Sternenglanz Adventszauber“ steht in der kommenden Woche ein für die Teilnehmer kostenloser Kreativworkshop rund um Weihnachten bei der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt. Die Abkürzung Ko-ra-le steht für die Begriffe „Kommen – rasten – leben“. Das Team der Begegnungsstätte lädt für Donnerstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr zu einem gemütlichen Bastelabend in seine Räumlichkeiten „Auf der Rinne 1A“ ein. Es sollen Sterne aus verschiedenen Papieren gefaltet werden, dabei bleibt genügend Raum und Zeit für gemütliche Gespräche, Spaß und Plaudereien. Interessierte sind herzlich willkommen.

Anmeldung: per Mail unter anmeldung@ko-ra-le.com oder telefonisch unter 03606/603673