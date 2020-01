Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sternsinger besuchen die Lokalredaktion in Heiligenstadt

Ulrike Schimmelpfenning besuchte mit den Sternsingern der Heiligenstädter Pfarrgemeinde St. Aegidien am vergangenen Freitag die Lokalredaktion in Heiligenstadt. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Seit 1959 sammeln die Sternsinger Spenden für Hilfsaktionen, mit denen Kinder in Not auf der ganzen Welt geholfen wird. Als Könige verkleidet bringen die Mädchen und Jungen vor und nach dem Dreikönigstag den Menschen auch Gottes Segen.