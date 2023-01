Sternsinger sammeln in Eichsfelddorf 2810 Euro

In Neuendorf waren 16 Kinder und vier Helfer in diesem Jahr für die Sternsingeraktion unterwegs.

Neuendorf. 16 Kinder und vier Helfer haben sich in Neuendorf auf den Weg gemacht, um für Kinder in Not zu sammeln und waren dabei sehr erfolgreich.

Wie in anderen Orten des Landkreises Eichsfeld waren auch in der Gemeinde Neuendorf die Sternsinger unterwegs. Wie Irene Senge berichtet, beteiligten sich im Dorf sechszehn Mädchen und Jungen sowie vier Helfer an der diesjährigen Aktion, die unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit" und sammelten Spenden. Dabei kam in Neuendorf die stattliche Summe von 2810 Euro zusammen. Obwohl das Wetter nicht gut war, hatten sie sich auf den Weg gemacht und brachten zudem den Segen von Tür zu Tür in die Haushalte. Für die große Spendenbereitschaft der Dorfbewohner bedanken sich die Sternsinger und die Helfer bei allen ganz herzlich.