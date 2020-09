Johanna Braun ist Redakteurin in der Lokalredaktion Eichsfeld.

Letztens habe ich an dieser Stelle meinem Ärger über die Straßenverhältnisse im Wald zwischen Reifenstein und Hüpstedt Luft gemacht. Für was diese Strecke aber mindestens genauso steht wie fürs Dünnemachen bei Gegenverkehr, ist, gerade in der Dämmerung, die Garantie, dass man einen Waldbewohner zu Gesicht bekommt. Sei es Reh oder Fuchs, eigentlich kann man auf sie warten.