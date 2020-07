Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Beliebigkeit kontra Platz

Haben Sie mal einem jungen Menschen unter 25 Jahren eine alte Magnetbandkassette und einen Bleistift hingehalten und gefragt, was diese beiden Dinge miteinander zu tun haben? Sie haben Glück, wenn ein junger Mensch überhaupt weiß, was die Kassette für ein Ding ist.

Das soll jetzt nicht despektierlich gegenüber der Jugend klingen, aber ich gehöre zu denjenigen, die noch mit einem Bleistift den Bandsalat wieder aufgeleiert haben. Als dann die CD kam, war es wie eine Erlösung. Aber auch die silberne Scheibe hat die besten Zeiten hinter sich. Es gibt das Zauberwort mp3.

Was viele für eine neumodische Erfindung halten, ist nicht neu. Das mp3-Format wird heute tatsächlich 25 Jahre alt. Am 14. Juli 1995 wurde sich auf den Namen und die Dateiendung geeinigt. Und dann trat das datenkomprimierte Format seinen Siegeszug an. Mal ehrlich, wer kauft denn heute noch ausschließlich CD? Viele Bands produzieren sie aus Kostengründen gar nicht mehr. Heute streamt man Musik, packt sie auf einen USB-Stick oder nimmt gleich das Handy.

Ich finde es schade. Denn so wird Musik irgendwie beliebig. Vorbei die Zeit, als man sein Geld sparte, um endlich das neueste Werk der Lieblingsband in der Hand zu halten. Es war wie ein Ritual, sie auszupacken und aufzulegen. Aber einen Vorteil hat mp3: Es spart unglaublich Platz.