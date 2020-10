Es ist mal wieder allerhöchste Zeit. Bevor jemand noch „SAU“ auf die Heckscheibe schreibt, muss das Auto in die Waschanlage. Man fährt ran, denkt in der Reihe der Wartenden sogar noch daran, die Antenne abzuschrauben. Fenster runter, man bestellt, zahlt, dankt. Fenster wieder hoch.

Die Dame an der Anlage winkt. Man fährt langsam vor. Sie winkt weiter und weiter. Man fährt, rollt eher. Den Vorgänger berühren schon die Waschbürsten, aber gefühlt auch gleich die eigene Stoßstange. Die Frau winkt, man macht sich Sorgen. Das wird doch knapp. Aber sie winkt weiter und weiter. Das kann doch nicht…, denkt man, dann signalisiert sie den Stopp. Puh.

So jetzt aber alles richtig machen hier. Wie war das nochmal? Zündung aus, Gang raus, Handbremse lose, nicht lenken, nur nicht lenken. Man sitzt ganz still, bis die Automatik der Anlage das Auto in ihr Inneres zieht. Gut, denkt man. Alles gut.

Doch dann wird es auf einmal am Nacken nass. Man wundert sich kurz, bekommt dann große Augen und stellt mit Erschrecken fest, dass das Fenster hinten doch noch einen Spalt auf ist. Zum Glück ist das manuell zu beheben. Man klettert, zwängt sich, schließt, atmet durch. Als Kind hatte man in solchen Waschanlagen rückblickend betrachtet wohl deutlich mehr Spaß.