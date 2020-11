Stich-Wort Eichsfeld: Ein Lächeln schenken

Am Sonntag führte mich ein Termin in die katholische Kirche in Brehme. Warum, wird heute noch nicht verraten, aber es war ein besonderes Erlebnis für mich. Trotz der schwierigen Zeiten schenkten mir viele Menschen ein Lächeln, auch wenn sie mich anfangs skeptisch beäugten.

Kein Wunder, denn ich stand mit meiner Kamera vor dem Gotteshaus. Einige fragten sich sicherlich: Ist der wegen der Corona-Regeln hier und will schauen, ob alles ordnungsgemäß abläuft? Nein, dass war ich nicht.

Aber ich kann sagen: Es war alles so, wie momentan die Gottesdienste abgehalten werden sollen.

Jeder hatte einen Anmeldezettel dabei. Platz wurde in gehörigem Abstand genommen. Das ging auch nicht anders, da Teile der Kirchenbänke mit Flatterband abgesperrt sind. Ich nahm hinter den Bänken auf einem Stuhl Platz und verfolgte den Gottesdienst. In seiner Predigt zum katholischen Feiertag Allerheiligen fand Pfarrer Streicher, wie ich finde, die passenden Worte. Ich konnte aus diesen viel auf die heutige Zeit beziehen. So zum Beispiel, dass nicht der reich ist, der viel Geld auf dem Konto hat. Oder dass ein Lächeln mehr Wert ist als alles Andere auf der Welt. Daher lassen Sie uns, gerade in der von Einschränkungen geprägten Zeit, unseren Mitmenschen täglich ein Lächeln schenken.