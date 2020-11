Stich-Wort: Ein besonderes Datum

Heute ist der 9. November und damit ein Datum, das uns nicht unberührt lässt und viele Erinnerungen weckt.

Sicher können sich die meisten noch an den 9. November 1989 erinnern, den Tag, als die Mauer fiel und sich die Grenze öffnete. Die Freude an diesem Tag, genau gesagt am Abend und in der Nacht, war unbeschreiblich – auch im Eichsfeld.

Und so mancher weiß bestimmt noch, wie er zum ersten Mal niedersächsischen Boden betrat. Erst da ging einem auch auf, wie dicht doch Teistungen und Gerblingerode bei einander liegen. Vorher lagen Welten zwischen den Grenzdörfern.

Heute fahren wir ganz selbstverständlich nach Duderstadt, kennen uns in den Straßen dort ebenso aus wie in Heiligenstadt oder Leinefelde. Und an die Grenze denkt man eigentlich nur ab und an noch im Vorbeifahren, wenn man den Blick Richtung Pferdeberg oder Grenzlandmuseum schweifen lässt. Manchmal wandelt sich dann Selbstverständlichkeit wieder in Freude.

Der 9. November ist ein Schicksalstag. Doch da ist nicht nur der im Jahre 1989, sondern auch der im Jahre 1938. Der Tag, an dem in Deutschland die Synagogen brannten, jüdische Mitbürger verschleppt und ermordet wurden. Diese schrecklichen Ereignisse sollten wir heute ebenfalls nicht vergessen.