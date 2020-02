Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Es kann uns alle treffen

Wohl dem, der sein Leben im trauten Heim verbringen kann. Aber es gibt Schicksalsschläge, die wir nicht beeinflussen können. Es kann jeden von uns treffen, dass man auf die Hilfe anderer Menschen nach einem Unfall oder einer Krankheit angewiesen ist. In manchen Fällen nur für kurze Zeit, aber in vielen Fällen auch für längere Zeit oder gar für immer.

Da ist es umso besser zu wissen, dass es Menschen wie im Raphaelsheim gibt, die da sind und die Pflege übernehmen. Aber nicht nur, dass die Pflegerinnen und Pfleger meist, vor allem in den Altenheimen, die einzigen Gesprächspartner sind, sie sind auch diejenigen, die ein wenig Freude in das Leben der zu Pflegenden bringen.

Einrichtungen wie die der Raphael-Gesellschaft werden in Zukunft immer größere Bedeutung bekommen. Umso wichtiger ist es, dass die handelnden Personen in allen Einrichtungen nach neuen Wegen suchen, um jedem Pflegebedürftigen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Es braucht aber auch weitere Veränderungen als die bisher von der Politik angeschobenen, um die Berufe in der Pflege deutlich attraktiver zu machen. Denn nicht nur mit dem Blick auf den demografischen Wandel sollte jedem in der Gesellschaft bewusst sein, dass wir in Zukunft mehr gutes Pflegepersonal brauchen.