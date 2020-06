Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Lebendige Geschichte

Wie stellen Sie es an, wenn Sie sich an Vergangenes erinnern wollen oder ihren Kindern und Enkelkindern einen Blick in die Familiengeschichte geben wollen? Meist kramt man in alten Fotoalben oder holt die Bilderkiste aus einem versteckten Winkel der Wohnung hervor.

Und dann sind Sie beim Betrachten der Fotos da: die Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. So mancher spitzt das Ohr, wenn Opa und Oma aus ihrem Leben erzählen. Mir ging es nicht anders, doch geblieben sind nur ein paar Erinnerungen an die Geschichten und Erlebnisse der Großeltern, denn Sie sind leider nicht mehr da.

Klaus Lorenz aus Großbodungen hat es zumindest mit Blick auf sein Hobby Hausschlachtung besser gemacht und alles für die Nachwelt und seine Familie in einer Broschüre aufgeschrieben. Auch für die Chronik des Ortes eine schöne Sache. Ich durfte auf dem Termin mit ihm gemeinsam in die Welt des Hausschlachtens eintauchen, fühlte mich so an die Kindertage bei Oma und Opa erinnert. Und ein wenig ärgere ich mich jetzt, dass ich für die Familienchronik nicht die vielen Geschichten aufgeschrieben habe, die im Kreise der Familie erzählt wurden. Machen Sie es besser: Nehmen Sie sich die Zeit und bringen alles zu Papier, um dann später auch ihren Enkeln die Geschichten der Familie erzählen zu können.