Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort: Schwierige Entscheidungen

Die Halbjahreszeugnisse haben die Schüler in der Tasche, nun steht Freizeitspaß in den Winterferien an. Doch bei manchem Jugendlichen ist es gerade jetzt mit dem Spaß so eine Sache, denn Bewerbungen müssen geschrieben werden. Man hat die Qual der Wahl.

Azubis und Fachkräfte werden gesucht. Die Aussichten, das zu lernen, was man will, stehen nicht schlecht. Doch was will man? Diese Frage zu beantworten, ist nicht leicht. Die Entscheidung hat schließlich Konsequenzen.

Ich denke, dass es wichtig ist, bei den Überlegungen nicht zu vergessen, dass einem der spätere Job Spaß machen sollte. Jeden Tag schlecht gelaunt an seinen Arbeitsplatz zu kommen, das ist nichts. Das, was man macht, sollte man gern tun, mit Leidenschaft. Sicher gibt es auch mal andere Tage. Aber wer Montagfrüh sich schon nichts sehnlicher wünscht, als dass endlich wieder Freitag ist, hat mindestens fünf Tage die Woche ein Problem. Wenn es auch nicht gern von jungen Leuten gehört wird, so ist doch ein Tipp von den Eltern, Großeltern oder Verwandten, von Menschen mit Lebenserfahrung, gar nicht so verkehrt. Mal zuhören und über Alternativen nachdenken, kann auf keinen Fall schaden. Denn an dem Spruch „Augen auf bei der Berufswahl“ ist wirklich was dran. Na dann: Viel Glück!