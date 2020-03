Eichsfeld. Waldkonferenz auf dem Johannitergut in Beinrode: „Forstwirtschaft und Naturschutz können sich wunderbar ergänzen“, so die Experten.

„Störungsökologen machen Mut, dass der Wald Anpassungsmöglichkeiten hat“

„Es ist kein Klimawandel, es war ein Klimaschlag“, sagt Professorin Bettina Kietz vom Göttinger Standort der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst mit Blick auf die Schadereignisse der vergangenen Jahre und dem damit einhergehenden Waldsterben. Die Expertin belegte dies auf der Waldkonferenz auf dem Johannitergut in Beinrode auch mit zahlreichen Bildern. Auf diesen war deutlich zu erkennen, wie die „aufeinanderfolgenden Schadereignisse dem Wald zusetzen“. Die Expertin verwies auch auf die Globalisierung. Es würden Arten von Baumschädlingen neben dem Borkenkäfer in den Wäldern festgestellt, die es so vor einigen Jahren in unseren Regionen noch nicht gab. Durch die Dürre seien bei der Buche enorme Vitalitätsschäden zu sehen.

Sie macht aber auch ein wenig Mut und sagt: „Die Buche hat bei uns beste Bedingungen vorgefunden und sich so prächtig entwickelt.“ Die großen Blätter seien dafür ein Zeichen. Und eben diese Buchen könnten sich den Bedingungen anpassen und sich zurückentwickeln. „Störungsökologen machen Mut, dass der Wald Anpassungsmöglichkeiten hat“, sagt Kietz. Sie riet in diesem Zusammenhang dazu, mit dem Holz ressourcenschonender umzugehen.

Aufforstung ist keine planbare Erfolgsgeschichte

Ihrer Meinung nach können auch bewirtschaftete Wälder sehr artenreich sein. „Forstwirtschaft und Naturschutz können sich wunderbar ergänzen“, sagte Kietz. Neben dem Wirtschaftswald haben auch die sogenannten Urwälder mit den Veränderungen zu kämpfen, dies wurde auf der Waldkonferenz bei einem weiteren Vortrag über den Harz deutlich. Die Aufforstung ist laut Kietz keine planbare Erfolgsgeschichte in den Wirtschaftswäldern, da man nicht wisse, wie es mit den äußeren Bedingungen und Einflüssen in der Zukunft aussehe. Deutliche Schritte zur Verminderung des Kohlenstoffdioxidausstoßes seien erforderlich. An einer Karte machte Kietz die Entwicklung der Klimaveränderung deutlich, so breite sich die Erwärmung aus Richtung Südeuropa immer mehr in unsere Regionen aus, wenn nicht gehandelt wird. Man könne daher auch nicht sagen, ob die Varianten der Baumarten, die jetzt zur Aufforstung genutzt werden, in 20 oder 30 Jahren noch die richtigen seien.

Die Forstwirtschaft müsse sich laut Kietz von der industriellen Forstwirtschaft abkehren. Diese These griff Jörn Ripken, Vorstand bei Thüringen Forst, auf. „Ein weniger bewirtschafteter Wald wäre ungerecht“, sagt der Forstexperte. Dies würde zu Lasten des Klimas gehen, da in anderen Regionen der Erde, zum Beispiel im Regenwald, noch mehr Bäume abgeholzt würden. Dies stehe im Gegensatz zu den nötigen Veränderungen im Klimaschutz.

Nach dem Orkantief Frederike habe er im Jahr 2018 gehofft, dass man 20 bis 30 Jahre Zeit habe, um den Wald auf alles vorzubereiten, doch dem ist nicht so. „Obwohl wir seit 20 Jahren über den Klimawandel reden, war uns diese Dimensionen nicht bewusst“, sagt Ripken. Zudem habe sich die Baumartenverteilung in den letzten 20 Jahren massiv verschoben.

Jetzige Waldsterben ist komplexer als bisherige

Dem letzten großen Waldsterben konnte man noch mit der Senkung der vom Menschen verursachten Emissionen einfach Herr werden, doch jetzt sei alles viel komplexer. Dies untermauerte Ripken mit Zahlen des Wassergehaltes in 50 Zentimeter Tiefe des Bodens. Dieser liege zu Beginn diesen Jahres zum Beispiel bei einer Messstation im Erfurter Steiger bei 20 Prozent des herkömmlichen Wasservorkommens. „Dies entspricht einem Steppenklima“, so der Forstexperte. Dies habe auch zur Folge, dass man „an der Buche Sachen sieht“, die bisher nicht festzustellen waren. Zunehmend würde zum Beispiel der kleine Buchenborkenkäfer gesunde Buchen schädigen. Dies ist eine Folge der zu trockenen Jahre seit 2018. Sicher gebe es unter den Fachleuten Risikoszenarien für solche Ereignisse, doch in keinem sei solch ein Ausmaß berücksichtigt worden. Sicher ist sich Ripken, dass alle Funktionen, die der Wald hat, bei der Planung für die Zukunft einbezogen werden müssen. Dies gelingt aus seiner Sicht mit genauen Planungen und einer intelligenten Bewirtschaftung.

Denn macht man dies nicht und überlässt den Wald sich selbst, würde der dann ohne Zweifel vielleicht wieder entstehende Wald nicht den Anspruch an das Holz eines Wirtschaftswaldes erfüllen. „Den Wald sich selbst überlassen, ist keine Alternative. Wir erleben eine Zeitenwende. Das historische Modell funktioniert nicht mehr, um alle wichtigen Funktionen des Waldes zu erfüllen“, macht Ripken deutlich, dass man aus der bisherigen „Box“ raus müsse. Man brauche aber auch kein Aktionismus, sondern müsse zunächst den Wald stabilisieren und dann für die Zukunft umbauen. „Der Einsatz von hier produziertem Holz ist ein nachhaltiger Klimaschutz“, unterstreicht Jörn Ripken die Bedeutung des Wirtschaftswaldes, der wie auch ein Urwald für einen großen Artenreichtum steht.

23 Messpunkte für Waldzustandsbericht im Eichsfeld

Der aktuelle Waldzustandsbericht für das Jahr 2019 zeigt dramatische Ergebnisse. Erschreckend seien dabei die massiven Trockenschäden in den Buchenbeständen Nordthüringens, also auch im Eichsfeld. Nur 15 Prozent der Waldbäume konnten bei der im Juli des vergangenen Jahres durchgeführten Waldzustandserhebung (WZE) als gesund eingestuft werden. Dies sei der geringste Anteil seit Beginn der Erhebung in Thüringen im Jahr 1991. Die Situation ist laut dem Bericht des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft und Infrastruktur mit der Situation zu Beginn der 1990er Jahre vergleichbar, als der Hohe Ausstoß an Luftschadstoffen zu den Waldschäden führte.

Die Situation bei den Fichten sei aufgrund des Borkenkäferbefalls sogar mit den Nachkriegsjahren 1946 und 1947 vergleichbar. Aber auch Kiefern, Eichen, Eschen, Lärchen und andere Baumarten leiden enorm unter der Trockenheit, so dass Schädlinge und Pilze leichtes Spiel hatten und auch weiterhin haben werden.

Bei der Erhebung sind auch Daten aus dem Landkreis Eichsfeld eingeflossen. Im Gebiet des Forstamtes Heiligenstadt befinden sich 11 sogenannte WZE-Punkte mit 264 Stichprobenbäumen, Im Bereich des Forstamtes Leinefelde liefern 264 Bäume aus 12 WZE-Punkten Daten für den Waldzustandsbericht. Laut diesen Daten steht zumindest an den WZE-Punkten im Eichsfeld kein gesunder Baum mehr. Zum größten Teil wurde ein leichter bis starker Vitalitätsverlust festgestellt.

