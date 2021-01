Stracke-Versorgung im Eichsfeld ist gesichert

Eichsfeld. Die Kreiszahlen für Thüringen gibt das Landesamt für Statistik jedes Jahr heraus und damit einen Einblick in die Daten der Regionen. Es ist eine Sammlung von rund 600 Merkmalen, die statistische Informationen zu vielen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens in Thüringen enthält. So zum Beispiel von der Wirtschaftsleistung über die Bevölkerungsstruktur bis hin zur durchschnittlichen Wohnungsgröße. Da alle 17 Thüringer Landkreise und die sechs kreisfreien Städte aufgeführt sind, ist es möglich, Vergleiche zu ziehen.

So beschäftigen sich die Zahlen auch mit dem Thema Landwirtschaft. Betrachtet man die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe mit Stand 2016, so steht das Eichsfeld in absoluten Zahlen an vierter Stelle. 265 Betriebe gab es zu diesem Zeitpunkt im Kreis. Mehr haben nur der Landkreis Greiz (324), der Wartburgkreis (307) und der Saale-Orla-Kreis (273).

Agrarbetriebe oft zwischen fünf und zehn Hektar groß

Mit Abstand die meisten (70) dieser 265 Betriebe im Eichsfeld haben eine Fläche von fünf bis zehn Hektar. 22 Betriebe bewirtschaften eine Fläche, die kleiner als fünf Hektar ist, 15 eine, die über 1000 Hektar groß ist. Solche flächenmäßigen Großbetriebe gibt es übrigens am meisten im Kyffhäuserkreis. Dort sind es 22 von insgesamt 228.

Geht es um die Anbauflächen, werden die Zahlen aktueller. Im Jahr 2019 wurde auf insgesamt 26.000 Hektar im Eichsfeld Getreide angebaut. Außerdem ist aus der entsprechenden Tabelle ein Ernteertrag von 211.900 Tonnen abzulesen. Beim Großteil davon handelt es sich um Winterweizen.

Beim Thema Viehhaltung werden wieder Zahlen aus dem Jahr 2016 verwendet. Auch hier ist das Eichsfeld mit 215 Betrieben an vierter Stelle hinter dem Wartburgkreis (285), dem Landkreis Greiz (260) und dem Saale-Orla-Kreis (225). Viele der Betriebe halten gleich mehrere Tierarten, die meisten im Jahr 2016 im Eichsfeld aber Rinder (157).

Nur bei der Haltung von Schweinen inklusive Zuchtsauen ist das Eichsfeld mit der Anzahl der Betriebe im Vergleich zu den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten Thüringens an erster Stelle. 77 Betriebe sind es an der Zahl. Gefolgt wird das Eichsfeld hier vom Wartburgkreis mit 73 Betrieben und vom Landkreis Greiz mit 58 Betrieben.

In elf Kreisen mehr Schweine gehalten als im Eichsfeld

Auffällig hierbei ist, dass das aber nicht bedeutet, dass im Eichsfeld die meisten Schweine gehalten werden. Mit 30.977 Tieren im Jahr 2016 ist der Landkreis aufgeführt. Ein Beispiel zum Vergleich: Im Saale-Holzland-Kreis sind es 99.032 Tiere. Dort gibt es aber nur 39 Betriebe mit Schweinehaltung, im Eichsfeld fast doppelt so viele.

In insgesamt elf anderen Landkreisen werden mehr Schweine gehalten als im Eichsfeld, obwohl bei allen weniger Betriebe mit Schweinehaltung gezählt wurden. Das bedeutet, dass im Eichsfeld weniger Schweine in den jeweiligen Betrieben stehen.

Keine Angaben hingegen gibt es aber in diesem Zusammenhang, was die Haltung angeht. Nur weil weniger Schweine in den Betrieben stehen, heißt das also nicht unbedingt, dass sie auch bessere Bedingungen haben. Dazu hätte die Statistik auch Angaben beispielsweise zur Fläche der Betriebe machen müssen.