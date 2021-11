Straße zwischen Heiligenstadt und Flinsberg ist noch voll gesperrt

Heiligenstadt. Stadt Heiligenstadt bittet die Verkehrsteilnehmer die Sperrung zwischen Heiligenstadt und Flinsberg nicht zu durchfahren. Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Die Landesstraße zwischen Heiligenstadt und Flinsberg ist noch bis zum 4. Dezember voll gespeert. dennoch versuchen einige Kraftfahrer diese Bereiche zu durchfahren, heißt es in einer Mitteilung aus dem Heiligenstädter Rathaus.

„Der genaue Sperrbereich befindet sich ab Einmündung Neun Brunnen und Abzweig Kalteneber. In diesem Abschnitt finden Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen in Hanglage statt. Wir bitten eindringlich diese Sperrung auf der ausgewiesenen Umleitungsstrecke zu umfahren“, sagt Elke Sagorski, Pressesprecherin der Stadt Heiligenstadt.

Im Bereich Flinsberger Straße bis Einmündung Neun Brunnen ist zudem eine weitere Firma mit Verkehrssicherungsmaßnahmen an den überirdischen Telefonleitungen unter einer halbseitigen Sperrung tätig. Das Naherholungsgebiet Neun Brunnen ist laut Sagorski erreichbar.