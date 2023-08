Streit eskaliert im Eichsfeld: 18-Jähriger wird durch Stiche schwer verletzt

Niederorschel. Am Montagabend kam es zu einem Streit zwischen drei jungen Männern, bei dem ein 18-Jähriger durch Stiche schwer verletzt wurde.

An der Liebesstatt in Niederorschel kam es am Montagabend zu einem Streit zwischen drei jungen Männern. Laut Polizei kam ein 18-Jähriger mit zwei bisher unbekannten Personen in Konflikt.

Dieser gipfelte in grober Gewalt. Einer der Männer stach mit einem unbekannten Gegenstand auf den 18-Jährigen ein. Dabei wurde er am Kopf und Oberkörper verletzt.

Auf Grund der Schwere seiner Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und folgende Beschreibung der mutmaßlichen Täter veröffentlicht:

Beide Männer sind im jugendlichen bis heranwachsenden Alter. Einer der beiden trug einen roten Kapuzenpullover. Der zweite Mann hatte auffällig blonde Haare und trug eine Nickelbrille.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

