Streit in Leinefelde eskaliert: Mann greift Frau an und verletzt sie durch Schnitte

Leinefelde. Am Dienstagabend ist ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau eskaliert. Der Mann fügte der Frau auch Schnittverletzungen zu. Das ist vorgefallen:

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Dienstagabend in Leinefelde zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Laut Angaben der Landespolizeiinspektion Nordhausen griff ein 33-Jähriger in Folge eines Streits eine 27-Jährige an. Dabei habe der Mann ihr Schnittverletzungen zugefügt. Die Verletzungen waren demnach nicht lebensbedrohlich, mussten aber medizinisch behandelt werden.

Die Polizei habe direkt nach dem Mann gefahndet und den Täter kurz nach der Tat auch vorläufig festnehmen können. Zur Zeit laufen die polizeilichen Maßnahmen gemeinsam mit der Kriminalpolizei Nordhausen und der Staatsanwaltschaft Mühlhausen.

