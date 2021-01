Streit um Entlastung der Geschäftsführung des Eichsfeld-Klinikums

Der Landkreis Eichsfeld ist einer der drei Gesellschafter des Eichsfeld-Klinikums. Landrat Werner Henning (CDU) vertritt ihn in der Gesellschafterversammlung. Der Kreistag aber muss ihn ermächtigen, beispielsweise Jahresabschlüsse des Klinikums absegnen und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen. Der Aufsichtsrat des Klinikums, so teilte Henning in der jüngsten Kreistagssitzung mit, habe bereits die Empfehlung zur Entlastung für den Jahresabschluss 2019 ausgegeben. Auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Fraktion der AfD hatte Anfragen zu diesem Jahresabschluss gestellt, unter anderem gehe es um einen nicht unerheblichen Fehlbetrag, und wollte wissen, wie hoch die Fehlbeträge in den Jahren 2017, 2018 und 2019 gewesen seien. Das sei für jeden öffentlich im Bundesanzeiger nachzulesen, auch die Gründe seien dort aufgeführt, und 2018 sei ein Überschuss erwirtschaftet worden, erklärte Henning. Auch musste er die AfD belehren, dass kein Gesellschafter einer GmbH hafte, sondern ausschließlich eine juristische Person.

Weiter wollte die AfD wissen, ob Henning nicht auch der Auffassung sei, das Eichsfeld-Klinikum sei ein kommunales Unternehmen. “Nein”, so Henning. “Es ist laut Präambel eine kirchliche Gesellschaft.” Henning verwies einmal mehr auf die öffentlichen Niederschriften der Kreistagssitzungen, in denen alles nachzulesen sei und zählte diese seit 2017 detailliert aus. Im Übrigen werde der 2019 entstandene Fehlbetrag auf den Gewinnvortrag verrechnet. Bei am Ende 13 Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurde Landrat Henning schließlich mehrheitlich vom Kreistag in die Gesellschafterversammlung des Eichsfeld-Klinikums entsandt und beauftragt, der Geschäftsführung die Entlastung zu erteilen. Gegen diese Entlastung stimmten nur die AfD-Fraktion und die Fraktion Linke/Grüne/SPD.

2019 war das letzte Jahr des früheren Geschäftsführers Franz Klöcker, der durch den Interimsgeschäftsführer Armin Sülberg abgelöst wurde, der eine Bestandsaufnahme des Klinikums erstellen sollte. Seit November 2020 ist Gregor Bett Geschäftsführer.