Streit um Maske eskaliert in Pizzeria in Uder: Zwei Verletzte

Uder. Ein Gast hatte sich in einer Eichsfelder Pizzeria geweigert, die Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. Er beleidigte die Anwesenden und rief ausländerfeindliche Parolen.

Die Kripo sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung in einer Pizzeria in Uder im Eichsfeld.

Bisherigen Ermittlungen zufolge betrat am Samstag, 19. September, gegen 19.50 Uhr ein Gast die Pizzeria. Da er keine Gesichtsmaske trug, sprach ihn das Personal an und bat darum, eine Maske aufzusetzen. Der Unbekannte beschimpfte daraufhin Anwesende aus Armenien mit ausländerfeindlichen Parolen. Dem Streit schloss sich eine körperliche Auseinandersetzung an, in die auch ein weiterer Gast involviert wurde.

Der Sohn der Geschäftsführerin und der Gast erlitten leichte Gesichtsverletzungen. Der Unbekannte verließ daraufhin die Pizzeria.

Der laut Polizei vermeintlich deutsche Täter soll ca. 1.80 m groß gewesen sein und hatte blonde Haare. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jeans und einem schwarzen Cap. Wer Hinweise zu dem Täter, der möglicherweise in Dingelstädt lebt, geben oder sonst Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

