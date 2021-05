Streuobstwiese wie aus dem Bilderbuch

Eichsfeld. Leser können Fotos an Redaktion schicken.

Das Wetter im Landkreis ist wechselhaft, dennoch zieht es viele Eichsfelder in die Natur. Auch die kleinen Regenschauer können die Wanderfreunde nicht abschrecken. Zu entdecken gibt es derweil in der jetzigen Zeit viel. So manches Fotomotiv tut sich auf, welches einen Platz in einem Jahreskalender finden könnte. Dem Heiligenstädter Siegfried Spitzenberg ist ein solches Foto gelungen. Als Model stand ein Pferd auf einer herrlich grünen, mit Löwenzahn übersäten Streuobstwiese bereit. Neugierig wurde der Fotograf beobachtet. Gern können Sie uns ihre Bilder für eine Veröffentlichung per E-Mail zusenden. Wichtig ist, dass die Datei eine Größe von mindestens einem Megabyte hat.