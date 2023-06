Suche nach schwarzem Hund an der Eichsfelder Landkreisgrenze

Niedergandern. Bei Niedergandern (Landkreis Göttingen) unmittelbar an der Grenze zum Landkreis Eichsfeld wurde ein Hund angebunden. Die alarmierte Polizei fand nur noch das Geschirr vor, sucht jetzt nach dem Hund.

Nach einem offenbar herumstreunenden schwarzen Hund sucht die Polizei rund um Niedergandern im Landkreis Göttingen. Eine Zeugin hatte das Tier am 13. Juni abends am Ortseingang in Höhe einer Weide angebunden gesehen. Eine Funkstreife fand an der beschriebenen Stelle allerdings nur noch das zurückgelassene Geschirr mitsamt der Leine.

Der Hund soll ein schwarzes, glattes Fell, hängende Ohren und helleres Fell am Bauch haben. Es sei augenscheinlich ein jüngeres Tier, laut Zeugin „etwa kniehoch“. Es trägt einen schwarzen, die Schnauze gänzlich abdeckenden Plastikmaulkorb, der vermutlich zwar die Aufnahme von Wasser, keinesfalls aber von Nahrung zulassen dürfte.

Auch aus diesem Grunde bittet die Polizei Friedland bei der Suche um Mithilfe. Dem vermutlich verängstigten Tier sollte man sich nicht direkt nähern und stattdessen die Polizei unter der Telefonnummer: 05504/949 82 15 informieren.