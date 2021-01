Suche nach Vermisstem geht weiter

Die Suche nach dem vermissten 26-jährigen Yanzen W. aus Bad Sooden-Allendorf blieb laut Polizei bisher noch ohne Erfolg. Auch der Einsatz eines Suchhundes am vergangenen Freitag führte nicht zum Auffinden des Mannes. Aufgrund des Presseaufrufes konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das veröffentlichte Bild nicht den Vermissten darstellt, sondern eine namensgleiche Person, die bereits wieder in China wohnhaft ist, heißt es von der Polizei in Eschwege. Hinweise über den möglichen Aufenthaltsort von Yanzen W. nimmt die Polizei unter Telefon 05651/9250 entgegen.