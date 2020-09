Suche nach Vermisstem im Eichsfeld geht weiter

Die Polizei bittet um Hinweise in diesem Vermisstenfall. (Symbolbild)

Noch immer wird nach Alfred Müller aus Arenshausen gesucht. Der 66-Jährige wurde am Freitag letztmalig gesehen, sein Auto in Uder gefunden.

Herr Müller ist etwa 1,70 Meter groß, normal gebaut und hat kurzes grau meliertes Haar.

Am Sonntag wurde die Rettungshundestaffel aus Marlishausen hinzugezogen, inzwischen sind auch ein Polizeihubschrauber und die Bundespolizei an der Suche beteiligt, da sich die Spur, die die Suchhunde aufgenommen haben, am Bahnhof Uder verliert.

Bislang aber konnte der Vermisste nicht gefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise an die Polizei Eichsfeld unter Tel.: 03606/6510 oder jede andere Dienstelle