Südeichsfelder Partyband feiert 20-jähriges Bühnenjubiläum

Seit zwei Jahrzehnten stehen die sechs Musiker der Diedorfer Partyband Estanas auf der Bühne. Ende März wollen sie ihr Jubiläum in der Südeichsfeldhalle in Diedorf feiern, sie versprechen eine ausgiebige Party. Gemeinsam mit Andi Wölk & Band starten die Musiker am 28. März, um 20 Uhr in eine überraschungsgeladene Partynacht. „Zu unserer Jubiläumsveranstaltung haben wir ein eigenes musikalisches Programm zusammengestellt und lassen die letzten 20 Jahre Revue passieren“ erklärt Schlagzeuger Matthias Stützer. Auch die Freunde und Fans moderner Blasmusik kämen an diesem Abend auf ihre Kosten. Die Polkabeatz wollen zeigen, dass man auch mit Blasmusik ein junges Publikum begeistern kann. Laut Schlagzeuger Stützer begann der Erfolg der Party-Band im Jahr 2000. Aus einer musikalisch interessierten Truppe junger Musiker entstand nach einer Projektwoche des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums Lengenfeld unterm Stein eine Schulband. Marcus Vogt, Christian Mehler, Stefan Henning und Matthias Stützer traten erstmals zum Schulfest des Gymnasiums auf, später kamen Keyboarder Thomas Goldmann und Johannes Gunkel zur Band. Die vier Musiker machten bei Familienfeiern auf sich aufmerksam. Dies habe, so erläutert es Stützer auch zum gewünschten Erfolg geführt. Immer mehr Veranstalter setzten auf die Diedorfer Partymusikern. Kirmesfeiern, Schützen und Sportfeste sowie Faschingsveranstaltungen stehen seit dieser Zeit im Tourplan. Zeitgleich mit der Estanas Partyband habe sich die Estanas Blaskapelle entwickelt.

Vom Diedorfer Jugendblasorchester stark geprägt Unter dem Namen Polkabeatz gibt es von den Musikern Blasmusik mit Partynote. Angetrieben von Siegfried Motz, der schon bei den Esdanas aktiv war, bildete sich eine junge Truppe aus zehn Musikern. Allesamt hatten bereits mehrjährigen Musikschulunterricht und eine prägende musikalische Ausbildung im Diedorfer Jugendblasorchester geführt von Ernst Klinkhardt. Mit einem zweigleisigen Musikkonzept bestehend aus klassischer Blasmusik und Partyband konnten die Musiker jetzt komplette Veranstaltung abdecken. Dieser Effekt brachte zahlreiche neue Auftritte in den Terminplan der Diedorfer. Nach 20 Jahren auf der Bühne habe sich die Estanas-Partyband zu einer der am gefragtesten Bands in Thüringen, Hessen und Niedersachsen etabliert, heißt es von Schlagzeuger Stützer. Vor allem die Freundschaft, der Zusammenhalt untereinander und die Leidenschaft an der Musik haben die Band bis heute zusammengeschweißt. Besonders stolz ist man im Südeichsfeld auf die musikalische Flexibilität und die Bühnenperformance, sie machen die Estanas und die Polkabeatz zu etwas Besonderem heißt es aus der Band. Um Frontfrau und Sängerin Denise Sander sorgen Kai Schröter an der E-Gitarre, Marcus Vogt am Keyboard und Matthias Stützer am Schlagzeug für Stimmung. Gesang, Bass und Trompete von Benjamin Thüne und Christian Mehler bringen fast immer die perfekte Feierlaune. Jährlich spielen die Estanas bis zu 70 Auftritte. Dabei sind Großveranstaltungen wie das Eichsfelder Kirmes-Opening, die Mühlhäuser Stadtkirmes und das Johannisfest in Eschwege inzwischen ein fester Bestandteil im Tourplan der Band.