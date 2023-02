Südharz Kali erkundet drei Gebiete im Eichsfeld für die Errichtung eines Bergwerks

Die Südharz Kali GmbH will im Ohmgebirge wieder Kalisalz abbauen. An einem Wander- und Forstweg zwischen Worbis und Kaltohmfel liefen Erkundungsbohrungen.

Eichsfeld. In den kommenden Tagen beginnen im Eichsfeld Kartierarbeiten, um möglichen Standorte für ein Kalibergwerk zu prüfen. Verschiedene Kriterien spielen eine Rolle.

In den kommenden Tagen und Wochen beginnen im Eichsfeld Kartierarbeiten, um die Prüfung möglicher Standorte für ein Kaliwerk voranzubringen. Dafür werden Mitarbeitende eines Fachbüros für Umweltfragen in insgesamt drei Arealen mit der detaillierten Erfassung von Tieren und Pflanzen in ihren Lebensräumen beginnen. „Wir haben uns nach intensiver Eruierung möglicher Standorte für drei konkrete Areale entschieden, an denen wir die Erhebung durchführen“, sagt Babette Winter, Regionaldirektorin der Südharz Kali GmbH.

Zu den drei Bereichen gehören das Gebiet um Bernterode-Schacht, ein Areal am nordwestlichen Rand der Gemarkung Haynrode, außerhalb der Ortslage, sowie eine als Industriegebiet „RIG 2“ ausgewiesene Fläche am Stadtrand von Leinefelde. „Wir lassen in den kommenden zwölf Monaten auf diesen Arealen eine ausführliche Umweltzustandserhebung durchführen, damit ein künftiges Kaliwerk den geringstmöglichen Umwelteinfluss hat“, so Babette Winter.

Für die Entscheidung, müssen alle relevanten Umweltdaten erhoben werden

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, welche Gebiete für ein Kaliwerk in Frage kommen könnten. „Für diese Unterstützung sind wir weiterhin sehr dankbar, sie zeigt uns einmal mehr die Verbundenheit und das Wissen um den Kalibergbau in dieser Region“, erklärt Babette Winter und fügt hinzu: „Nun geht es darum, für die Entscheidung für einen Standort alle relevanten Umweltdaten zu erheben, die auch für das spätere Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsstudie erforderlich sind.“

Die Eingrenzung auf die jetzt ausgewählten Areale erfolgte auf Basis verschiedener Faktoren, unter anderem die Geologie der Kalilagerstätte untertägig und die mögliche Anbindung an Infrastruktur, zugleich aber auch gesellschaftliche Faktoren und der Abstand zu vorhandenen Naturschutzgebieten. „Wir stehen für die Menschen in der Region natürlich wie bisher für Fragen und Anregungen zu unserem Vorhaben zur Verfügung“, sagt Winter und verweist auf das Eichsfeld-Büro in Holungen als erste Anlaufstelle (Telefon: 036077 926783) sowie die neue Mail-Adresse eichsfeld@suedharz-kali.de, Informationen zum Umfang der Kartierarbeiten finden sich im öffentlichen Aushang in den Gemeinden