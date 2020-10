Südharzer Idee: Blühstreifen bis zum Mond und zurück

Bis zum Mond. Zur Erde zurück. Und dann noch ein Stück weiter. Insgesamt sind es rund 830.000 Kilometer – so lang beziffert das Bundesverkehrsministerium das deutsche Straßennetz. Allein Kreisstraßen machen in der Zusammenrechnung der Berliner Behörde gut 91.000 Kilometer aus. „Das rechne man mal zwei. Was da an Fläche zusammenkäme“, träumt Reinhard Koch. Denn der Naturfreund aus Stöckey sähe die beiden Straßenränder dieses unvorstellbar langen Netzes gern durch Blühwiesen flankiert.

Während er das erzählt, führt er mit dem Trebraer Knut Riechel über einen Streifen an der Bundesstraße 243 n bei Mackenrode. Hier ist die Vision schon Realität. Die beiden Südharzer experimentieren hier mit einer Wildblumensaat aus Malve, Ringel-, Sonnen- und auch Kornblume. Während Koch all das zeigt, rangiert seine Laune zwischen völlig begeistert und zu Tode betrübt: Begeisterung, weil in mancher Blüte gleich vier Bienen Nektar saugen. Und weil die Blumen trotz mangelndem Regen in voller Pracht erstrahlen, während daneben das von den Baufirmen der Ortsumgehung angesäte Gras völlig vertrocknet ist. Ein Blühstreifen zwischen zwei Straßen bei Mackenrode grünt üppiger als die benachbarten Rasenflächen. Foto: Peter Cott Betrübt? Koch und Riechel deuten auf Traktorspuren. Vor Kurzem seien großen Teile des Streifens ohne Rücksprache abgemäht worden. Der Grund, sagt Koch, sei eine Klausel, die bei Bauübergaben eine vorherige Mahd vorsieht. „Es ist so traurig wie authentisch.“ Immerhin verdeutliche dies genau die Denkweise, die heute verbreitet sei: Alles muss weg. Jedes Büschchen am Straßenrand, jeder kleine Gestrüpphaufen, der einst Igeln und Eidechsen ein Habitat lieferte. Dagegen wollen beide aufbegehren. Koch und Riechel, sie kennen sich aus ihrer Arbeit in der Papierindustrie. Doch was den 60- und den 36-Jährigen verbindet, ist ihre Begeisterung für die Umwelt. Gemeinsam werden Vorträge organisiert, wird über Fledermäuse gefachsimpelt, da werden Krötenzäune gebaut und Kästen für Winterdohlen gezimmert. Auch für die heimische Insektenwelt begeistern sich beide. Jedenfalls solange es die noch gibt. Schließlich sieht manche Studie ihr Aussterben bereits bei 70 Prozent. Für Koch und Riechel kein Wunder: „Wir leben in einer Agrarwüste. Der Natur lassen wir kaum Platz zum Entwickeln.“ Riechel nennt ein Beispiel aus eigener Beobachtung. Feldlerchen beobachte man häufig da, wo große Baustellen sind. Der Grund: Um die Gelände werde während der Bauphase nicht gemäht, sodass Brennnessel und Buschwerk den Vögeln vorübergehend Lebensraum bieten. „Ist der Bau fertig, zieht auch die Feldlerche weiter“, erzählt der zweifache Vater, der sich um die Generationen nach ihm sorgt. Doch er und Koch sehen Potenzial für die Natur: in und an den Straßengräben oder auf den „Inseln“ zwischen Zubringerstraßen wie zur B 243. „Dort, wo es durch die Blumen nicht zu Sichtbehinderungen kommt, ist das doch kein Problem“, argumentiert Koch. Anzulegen sei das nicht schwer. „Auch den Aufwand des Mähens könnte man sich sparen“, verweist Riechel auf die fossilen Brennstoffe und die Zeit, die es dafür brauchen. Der Gewinn aber wäre gewaltig: Die Pflanzen binden Kohlenstoffdioxid, schützen vor Erosion und liefern Insekten Nahrung. Alles, was es brauche, wäre ein politisches Umdenken bei Baulastträgern wie Gemeinden, die das beauftragen könnten, sagen die beiden Naturfreunde hoffnungsvoll.