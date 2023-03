Taschendieb unterwegs in Eichsfelder Supermarkt

Leinefelde. Am Dienstag kam es in Leinefelder zu einem dreisten Taschendiebstahl. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Erneut sind Taschendiebe in Supermärkten unterwegs, erklärte die Polizei. So ist eine Kundin am Dienstag zwischen 16 und 17.10 Uhr Supermarkt in der Birkunger Straße in Leinefelde bestohlen worden. Der Täter habe unbemerkt in die Tasche einer Kundin greifen und das Portemonnaie stehlen können.

Die Polizei rät, keine Taschen mit in den Einkaufsmarkt zu nehmen und die Geldbörse in einer inneren Jackentasche zu verstauen. Sollte eine Tasche mitgeführt werden, sollte diese nie unbeaufsichtigt bleiben und verschlossen sein.

