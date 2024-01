Tatort Pfandautomat im Eichsfeld

Heiligenstadt In einer Eichsfelder Stadt wurde die Polizei zu einem Vorfall an einem Pfandautomaten gerufen. Nun bittet sie die Bürger um Mithilfe.

Am Samstagmittag wurde ein 27-Jähriger in der Warteschlange an einem Pfandautomaten ungeduldig. Laut Polizeiangaben ging er an einem vor ihm wartenden unbekannten Mann vorbei in den Einkaufsmarkt in der Heiligenstädter Bahnhofstraße, um prompter zur Pfandrückgabe zu gelangen. Das Vordrängeln missfiel dem Unbekannten. Er habe den „Drängler“ am Hals gepackt und gegen eine Wand gedrückt, sodass dieser Schmerzen am Kehlkopf erlitten habe, so die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den Unbekannten dann weder im Markt noch in der näheren Umgebung stellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter Tel. 03606/6510 zu melden.