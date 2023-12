Tatort Thüringen und 20 wahre Kriminalfälle

Nordhausen Thüringer Autor versammelt 20 wahre Kriminalfälle in seinem neuen Buch. Jetzt stellt er es vor.

53 Menschen soll Bruno Lüdke ermordet haben, davon sechs in Thüringen. Im Leben des angeblichen Serientäters gab es jedoch nur einen einzigen Mord, und das war der an ihm selbst. Mirko Krüger erzählt den Fall Lüdke als ein besonders dunkles Kapitel der deutschen Kriminalgeschichte. Es reicht von der Weimarer Republik über das Dritte Reich bis ins wiedervereinte Deutschland.

20 wahre Kriminalfälle aus Thüringen versammelt der Autor in seinem jüngsten Buch. Dazu gehört Goethes Ja zur Todesstrafe ebenso wie zwei Serien von Banküberfällen in den 1990ern. Mirco Krüger verfolgt aber auch die Spur eines nach 40 Jahren per DNA-Beweis überführten Mörders zurück bis in dessen Jugend in Nordthüringen. Zudem rollt er das Versagen der Kripo und Stasi in zwei Fällen von Kunstraub detailliert auf.

Mirko Krüger ist Journalist. Seit den 1990er Jahren recherchiert er immer wieder Thüringer Kriminalfälle.

Das Buch „Tatort Thüringen – Wahre Kriminalfälle“, erschienen im Oktober 2023, stellt er am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr, in der Nordhäuser Traditionsbrennerei vor. Karten für die Lesung gibt es ab sofort im Hofshop oder unter www.traditionsbrennerei.de.