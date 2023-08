Tausende Kerzen und bewegende Momente für Eichsfelder

Eichsfeld/Lourdes. 50 Eichsfelder pilgern nach Lourdes. Am weltbekannten Wallfahrtsort in Frankreich haben sie beeindruckende Erlebnisse.

„Pilgern ist im Trend und eine Pilgerreise nach Lourdes eine ganz besondere Erfahrung“, sagt Pfarrer Günter Christoph Haase. Und so machte er sich nun mit 50 Eichsfeldern, die aus Silberhausen, Küllstedt, Worbis, Heiligenstadt, Diedorf, Kreuzebra, Uder, Hüpstedt, Geisleden, Heuthen und Berlingerode kamen, auf den Weg zu dem weltbekannten Wallfahrtsort in Südfrankreich.

In aller Frühe startete der Bus. „Für die meisten war es ihre erste Pilgerreise nach Lourdes“, erzählt der Geistliche. Am Abend erreichte die Gruppe ihr Hotel in Ars, wo unter anderem eine heilige Messe am gläsernen Sarg vom Patron der Seelsorgerinnen und Seelsorger, dem heiligen Pfarrer von Ars, gefeiert wurde.

Am kommenden Tag klingelte der Wecker dann wieder zu früher Morgenstunde, es sollte weitergehen in Richtung Lourdes, einem der größten Marienwallfahrtsorte.

Ein Wasserritus und eine Messe in unterirdischer Basilika

„Dort erwarteten uns Gottesdienst, Kreuzwegandachten, Sakramentsprozessionen, Führungen durch den Heiligen Bezirk und auf den Spuren der heiligen Bernadette und vieles andere mehr“, blickt Günter Christoph Haase zurück und ergänzt: „Es gab viele Möglichkeiten, sich dem unfassbaren Geschehen an der Grotte von Massabielle, wo die Jungfrau Maria dem Mädchen Bernadette Soubirous im Jahre 1858 18 Mal erschien, geistlich zu nähern.“

Besonders eindrucksvoll und ergreifend waren für viele der Eichsfelder Pilger die abendlichen Lichterprozessionen, bei denen das Lob der Gottesmutter von Tausenden Gläubigen aus aller Welt gesungen wird und ebenso viele Handkerzen mit Windschutz aus Papier die Nacht in ein sanftes Licht tauchen.

„Natürlich dürfen auch ein Wasserritus mit Wasser aus der Lourdesquelle und der internationale Gottesdienst in der unterirdischen Basilika Pius X. nicht fehlen“, sagt der Pfarrer, der wie die Mitglieder der Pilgergruppe noch immer ganz fasziniert ist von dem, was sie an dem französischen Wallfahrtsort erlebten. Dann ging es zurück nach Nevers.

Dort wurden die Eichsfelder schon von Ordensschwester Susanne erwartet, die ihnen das Leben der heiligen Bernadette auf einem meditativen Weg durch den Klostergarten näher brachte. „Die heilige Bernadette selbst liegt nach ihrer Seligsprechung im Jahr 1925, ihre Heiligsprechung erfolgte 1933, in der Klosterkirche in einem gläsernen Sarg aufgebahrt“, so Günter Christoph Haase. Und schon war die Pilgerreise zu Ende, es ging zurück in die Heimat. Wohlbehalten und mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck kam die Gruppe wieder im Eichsfeld mit dem Bus an.

Am Sonntag, 10. September, plant der Pfarrer mit allen Pilgern, die bei der Reise nach Lourdes dabei waren, ein Treffen in Hüpstedt. Beginnen soll es um 14.30 Uhr mit einer Andacht der Pfarrkirche St. Martin.

Anschließend gibt es eine Kaffeetafel und es besteht die Gelegenheit, die Fahrt noch einmal Revue passieren zu lassen und sich im Pfarrzentrum auszutauschen. „Bitte Kuchen oder Stracke mitbringen. Lourdeswasser wird es für Interessierte geben“, sagt der Geistliche.