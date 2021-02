Technischer Defekt löst Großbrand in Heiligenstadt aus

Heiligenstadt. Die Brandermitteler der Kriminalpolizei haben die Ursache für den Großbrand am Heimenstein in Heiligenstadt gefunden.

Die Ursache für den verheerenden Brand, der am Samstag, 13. Februar, in der Heiligenstädter Altstadt drei Häuser zerstörte, ist geklärt. Am Mittwoch konnten die Brandermittler die Gebäude am Heimenstein betreten. „Die Ermittler der Kriminalpolizei schließen eine Straftat aus“, erklärt die Nordhäuser Polizeisprecherin Fränze Töpfer. Demnach habe ein technischer Defekt im mittleren der Wand an Wand stehenden historischen Häuser zum Brand geführt, der auf die angrenzenden Häuser übergriff.