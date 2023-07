Teilabschnitt einer Landesstraße im Eichsfeld wird voll gesperrt

Wahlhausen. Zwischen dem Abzweig Fretterode und dem Ortseingang Wahlhausen wird die Oberfläche der Landesstraße saniert. Dazu muss ein Teilabschnitt voll gesperrt werden.

Die Landesstraße 1003 muss auf einem Teilabschnitt für zwei Tage voll gesperrt werden, heißt es in einer Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr, Region Nord. Am Dienstag, 25. Juli, und Mittwoch, 26. Juli, wird auf der Straße zwischen dem Abzweig Fretterode und dem Ortseingang Wahlhausen eine Oberflächensanierung durchgeführt. Die Umleitung erfolgt großräumig über die Landesstraße 1002 – Hohengandern – B 80 – B 27 und Bad Sooden-Allendorf nach Wahlhausen und zurück. Die Arbeiten sind laut dem Thüringer Landesamt in drei Abschnitte eingeteilt, so dass die Ortslage Dietzenrode immer erreichbar bleibe.