Teile der Göttinger Weststadt müssen evakuiert werden

Göttingen. Der Einsatz der Kampfmittelbeseitigung ist am 23. September. Drohnen und Hubschrauber sind an diesem Tag auch im Einsatz.

Zwei erhärtete und sechs negative Verdachtspunkte – das ist das Ergebnis der technischen Voruntersuchung zum Einsatz zur Kampfmittelbeseitigung in der Göttinger Weststadt am 23. September. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen ist daher zuversichtlich, die Maßnahme an einem Tag durchführen zu können, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Göttingen. Dafür müssen die Anwohner das Evakuierungsgebiet am Einsatztag bis spätestens 6 Uhr morgens verlassen haben. Das gelte auch für Hotels, den Bahnhof und Arbeitsstätten. Das Evakuierungsgebiet werde durch Drohnen und per Hubschrauber kontrolliert. „Wer es nicht rechtzeitig verlässt, muss mit einem Bußgeld rechnen“, heißt es aus dem Rathaus.

Bis zum Einsatztag ist noch viel zu tun

Bis zum Einsatztag werde dort, wo sie nicht mehr erforderlich ist, die Wasserhaltung zurückgebaut. Der städtische Bauhof wird außerdem die Stellfläche für die Container-Schutzwände herrichten, anschließend erfolgt deren Aufbau.

Der Evakuierungsradius beträgt 1000 Meter um die Verdachtspunkte herum und entspricht dem gleichen Radius wie bei der Maßnahme vom 25. März dieses Jahres. Alle Betroffenen werden zudem per Hauswurfsendung über Details informiert. Außerdem gibt es fortlaufend aktuelle Informationen unter www.goe.de/bombenverdacht. Zusätzlich wird eine Evakuierungshotline aktiv geschaltet.

Das Evakuierungszentrum wird für die Dauer der Maßnahme erneut im Felix-Klein-Gymnasium in der Südstadt eingerichtet. Wer keine private Unterkunft für die Zeit der Evakuierung findet, meldet sich über die noch zu errichtende Hotline für das Evakuierungszentrum an. Dringend erforderlich ist, Personen anzumelden, die Unterstützung beim Transport benötigen.