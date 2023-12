Eichsfeld Für einige Buslinien ändert sich mit dem Fahrplanwechsel die Zeit

Im Landkreis Eichsfeld tritt am 10. Dezember ein neuer Busfahrplan in Kraft. Für einen Teil der Linien ergeben sich geänderte Abfahrtszeiten, teilt Eichsfeldwerke-Unternehmenssprecher Dominic Grone mit.

Die Busse der Linie 1 verkehren ab Duderstadt in Richtung Dingelstädt jetzt zur vollen Stunde und ab Worbis zur „Minute 25“. Durch die Anpassung werde ein besserer Umstieg zur Bahn in Leinefelde ermöglicht. An den Wochenenden kommen zwischen Leinefelde und Duderstadt wegen gestiegener Nachfrage jetzt Linienbusse anstelle der Rufbusse zum Einsatz. „Diese bieten in Leinefelde Anschluss an den Bahnverkehr und in Duderstadt eine Anschlussmöglichkeit an den LandesBus (Linie 160) nach Göttingen“, so Grone.

Die Fahrt 05 (13.13 Uhr) der Linie 25 beginnt in Duderstadt jetzt an der Haltestelle „Auf der Klappe“ und verkehrt über den Busbahnhof und der Haltestelle „Blank-Straße“ direkt nach Ecklingerode und Weißenborn, wo jetzt ein Umstieg auf die Linie 22 nach Weilrode möglich ist. Für Fahrgäste in Richtung Teistungen, Tastungen, Wehnde und Ferna, die bislang um 13.07 Uhr die Linie 25 ab Duderstadt nutzten, wurde eine zusätzliche Fahrt der Buslinie 1 eingerichtet. Diese startet werktäglich um 13.06 Uhr am Busbahnhof Duderstadt und kann auch von Fahrgästen in Richtung Berlingerode und Hundeshagen genutzt werden, für die eine Umstiegsmöglichkeit in Teistungen besteht.

Fahrt 06 der Linie 26 (Start 6.15 Uhr ab Leinefelde) bietet jetzt auch für Fahrgäste aus Buhla und Ascherode in Großbodungen eine Anbindung nach Nordhausen (Linie 27 der Verkehrsbetriebe Nordhausen). In Richtung Leinefelde fährt Linie 26 bei der Verbindung um 15.18 Uhr ab Großbodungen jetzt auch Buhla und Ascherode an. Eine neue Verbindung der Linie 35 (5.43 Uhr ab Zella) ermöglicht Fahrgästen in Dingelstädt eine Anbindung über die Linie 6 nach Heiligenstadt. Struth wiederum erhält über Linie 37 mehr Anbindungen in Richtung Dingelstädt und Geismar. Für Fahrgäste aus Effelder und Großbartloff besteht die Möglichkeit, mit dem „Mühlhäuser Bus“ nach Mühlhausen und zurück zu gelangen. Für einige Rufbuslinien gibt es kleine Änderungen an den Wochenenden.

Das neue Fahrplanheft des Zweckverbandes Nordthüringen ist ab dem 8. Dezember in den Bussen der Eichsfeldwerke als auch im Landratsamt Eichsfeld, bei der Tourist-Information Heiligenstadt, im Bürgerbüro Leinefelde-Worbis sowie im Bürgerbüro Dingelstädt verfügbar. Die EW Bus bittet alle Fahrgäste, sich rechtzeitig über den Fahrplanwechsel zu informieren. Für weitere Auskünfte stehen die Mitarbeiter telefonisch unter 03605/515253 zur Verfügung.