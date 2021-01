Teistungen hat im neuen Jahr einiges vor

Die Straße Am Wasser in Teistungen wird saniert.

Teistungen. Ein Dorfgemeinschaftshaus - das wünschen sich die Teistunger seit langem, denn ein Treffpunkt und Veranstaltungsort fehlt in dem Eichsfeldort, der rund 1700 Einwohner hat. Intensiv haben sich Ortschaftsbürgermeister Heiko Franke und der Ortschaftsrat mit dem Thema befasst. Auch ihnen ist es wichtig, eine Lösung zu finden.

Man begab sich auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück, lotete Varianten aus und führte außerdem Gespräche mit dem Landkreis, wie das Projekt am besten angegangen werden kann. In diesem Jahr soll es nun einen entscheidenden Schritt vorwärts gehen: Ein Bebauungsplan wird erstellt. Bis der allerdings unter Dach und Fach ist, braucht es seine Zeit. Das weiß Heiko Franke.

Hoffnung auf Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm

"Wir haben uns den Neubau auf jeden Fall auf die Fahnen geschrieben" , sagt er wohl wissend, wie wichtig das Vorhaben für das Dorf ist. Nun hoffen die Teistunger, dass sie zusammen mit den anderen Mitgliedsorten der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen werden und den Bau des Multifunktionshauses, in dem unter anderem der Jugendklub sein Domizil haben soll, in diesem Zuge realisieren können. Ansonsten müsse man schauen, wie das Vorhaben anderweitig finanziell gestemmt werden kann, so der Teistunger Ortschaftsbürgermeister.

Doch es gibt auch noch andere Projekte, die in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Mit Blick darauf, Wohnraum zu schaffen, werden die Pläne für ein neues Wohngebiet am alten Sportplatz vorangetrieben. Fortgesetzt werden laut Heiko Franke derweil die Sanierungsarbeiten an der Straße Am Wasser, die im vergangenen Jahr gestartet sind.

Und weitergehen wird es auch mit der Gestaltung des Teistunger Friedhofes. Nachdem bereits 2020 eine Fläche erworben wurde, sollen dort nun Parkmöglichkeiten entstehen. Ein besonderes Lob und Dankeschön hat der Ortschaftsbürgermeister an dieser Stelle für den Bauhof, von dem es tatkräftige Unterstützung gab und gibt.

Kanalarbeiten sind in diesem Jahr geplant

Geplant sind in diesem Jahr außerdem Kanalarbeiten in der Friedhofsstraße. Und umgestaltet werden soll der Brunnen vor dem Sitz der Verwaltungsgemeinschaft. Dort soll künftig das Teistunger Wappen zu sehen sein, zudem wird der Bereich hübsch bepflanzt.

Heiko Franke richtet den Blick auch zum Stausee. Dort braucht es eine neue Schieberanlage. "Das ist seit Jahren ein Thema, wir müssen versuchen, es anzugehen" , sagt er.

Auf einem anderen Gebiet gibt es jedoch schon einen Fortschritt, erzählt der Ortschaftsbürgermeister. Der Bereich vom Verwaltungsgebäude der Lindenberger im Ortskern bis zum Rewe-Markt soll 30er-Zone und damit sicherer werden. Die Bebauung ist eng, und es rollt dort viel Verkehr.

Für einen Zebrastreifen, der das Marktgelände mit dem Radweg ebenfalls sicherer verbindet, wollen sich Heiko Franke und der Ortschaftsrat auch weiter einsetzen. Die erforderlichen Verkehrs- und Fußgängerzählungen wurden bereits durchgeführt und die Ergebnisse weitergeleitet. Bei diesen und noch weiteren Vorhaben gibt es aber dann noch etwas, was ihm wichtig ist: Die Unterstützung der örtlichen Vereine und der Freiwilligen Feuerwehr. "Denn auch die haben es während der Corona-Pandemie nicht leicht", weiß er.