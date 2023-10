Telefonbetrüger erbeuten 100.000 Euro in Eichsfelder Nachbarlandkreis von einer 83-jährigen Seniorin

Witzenhausen. In Witzenhausen erhält eine 83-Jährige einen sogenannten Schockanruf. Die Betrüger bringen die Seniorin um Bargeld und Schmuck im Wert von 100.000 Euro.

Am Donnerstag ist eine 83-Jährige in Witzenhausen auf einen Schockanruf von Betrügern hereingefallen. Laut der Polizei in Eschwege hat die Seniorin einen fünfstelligen Bargeldbetrag verloren. Am Telefon habe sich eine Frau als ihre Tochter ausgegeben. Diese soll erzählt haben, dass sie einen Verkehrsunfall gehabt habe und dabei auch jemand zu Tode gekommen sei – eine der herkömmlichen Maschen von Telefonbetrügern. Für eine angeblich notwendige Kaution für die Polizei habe die falsche Tochter dann 80.000 Euro gefordert. Neben dem Geld übergab die Seniorin Schmuck in hohem Wert, so dass der Gesamtschaden bei etwa 100.000 Euro liegt. Die 83-Jährige übergab die Wertsachen einer circa 55 bis 60 Jahre alten Frau mit südeuropäischem Aussehen. Diese soll Mütze und Mundschutz getragen haben sowie mit einem Taxi beziehungsweise beigefarbenem Fahrzeug vorgefahren sein.