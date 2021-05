Telefonbetrüger kommt ans Ziel: 10.000 Euro in Witzenhausen ergaunert

Witzenhausen. Unbekannter Anrufer erzählt einem Senior eine Lügengeschichte vom Sohn in geschäftlicher Notlage. Eine zierliche Frau holt das Geld ab.

Betrüger haben einem älteren Mann in Witzenhausen eine frei erfundene Geschichte am Telefon erzählt – und so 10.000 Euro von ihm erbeutet. Die hessische Polizei machte den Fall am Donnerstag bekannt.

Demnach wurde der Senior am Mittwochvormittag von einem Mann angerufen, der sich als sein Sohn ausgab. In mehreren Telefonaten und durch raffinierte Gesprächsführung sei es dem Anrufer gelungen, eine Notsituation glaubhaft vorzutäuschen: für einen Geschäftsabschluss benötige er schnell 10.000 Euro.

Der Senior habe das Geld tatsächlich abgehoben. In weiteren Anrufen habe er Anweisungen zur Geldübergabe erhalten und am Nachmittag dann das Geld an eine unbekannte Frau ausgehändigt. Die sei flugs verschwunden, weil sie das Geld so schnell wie möglich an den „Sohn“ überreichen wolle.

Erst später – also zu spät – habe es eine Rücksprache mit dem wirklichen Sohn gegeben. Da sei der Betrug schon geschehen gewesen. Laut Polizei kann die Komplizin des Telefonbetrügers nur vage beschrieben werden: 40 Jahre, zierlich, dunkle Haare, akzentfreies Deutsch.

Auch in Kleinalmerode, Ermschwerd und Hessisch Lichtenau wurden laut Auskunft der Polizei Versuche angezeigt, bei denen Betrüger am Telefon eine Notsituation von Angehörigen vorgaukelten, um an Geld zu gelangen.